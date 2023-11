Ta wiadomość zszokowała wszystkich fanów Katarzyny Bosackiej! W tym tygodniu prezenterka została zwolniona w trybie natychmiastowym ze stacji TVN. Podobno naruszyła warunki umowy, jednak koniec pewnego etapu może bardzo posłużyć prezenterce! Gwiazda już otrzymała nową propozycję współpracy. Jaką?

Katarzyna Bosacka nie rozstała się z TVN-em w miłych okolicznościach. Stacja zarzuciła prezenterce niedotrzymanie warunków kontraktu. Bosacka w maju br. użyczyła swojego wizerunku firmie produkującej eko kosmetyki, czego według umowy ze stacją robić nie mogła. Współpraca została zakończona więc ekspresowym tempie. Jak skomentowała ją główna zainteresowana? Podobno nie tylko ona zawiniła...

Zobacz także: TVN kończy współpracę z Katarzyną Bosacką! W trybie natychmiastowym! Jest oświadczenie dziennikarki

Co po zwolnieniu będzie robić Katarzyna Bosacka? Jak czytamy na Facebooku gwiazda po kilku godzinach bycia "Wolną Kucharką" dostała aż 5 propozycji pracy! Co wybrała? Jak informuje firma kosmetyczna przez którą powstało całe zamieszanie, Bosacka rusza z kanałem na YouTubie!

- Trzymamy za Panią Katarzynę Bosacką kciuki i mocno wspieramy, gdyż zawsze pokazuje i szczerze mówi o jakości produktów i ich składnikach, z którymi mamy do czynienia na co dzień, wzbudzając tym różne emocje. Na pierwszym miejscu stawia profesjonalizm i rzetelność- tak jak my. Pani Kasiu, witamy na pokładzie i wspieramy w nowym projekcie. Start kanału YT już 1 sierpnia! - czytamy na fanpage'u OnlyBio OnlyEco.