Karolina Szostak schudła jeszcze więcej! Co za figura!

Karolina Szostak przeszła jedną z największych metamorfoz w polskim show-biznesie! Zmiana nawyków żywieniowych, ciężka praca i wytrwałość w dążeniu do celu sprawiły, że dzisiaj dziennikarka wygląda olśniewająco. Najnowsze zdjęcie gwiazdy wprawiło jej fanów w osłupienie! Karolina zaprezentowała się w obcisłej sukience, która podkreśliła jej wspaniałe kształty! Teraz gwiazda ma figurę niczym modelka!

Karolina Szostak przez kilka lat bezskutecznie walczyła z nadprogramowymi kilogramami. Jak się niestety okazało, dziennikarka cierpi na zapalenie tarczycy typu Hashimoto. Choroba często doprowadza do nadwagi, a proces odchudzania niestety jest długotrwały i wymaga ogromnych pokładów cierpliwości oraz wysiłku. Gwiazda przyznała, że o swojej dolegliwości dowiedziała się dość późno, a nieregularny tryb życia i różne godziny pracy dodatkowo potęgowały przybieranie na wadze. Na szczęście dzięki konsultacjom endokrynologicznym, zmianie nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej, dziennikarce udało się osiągnąć oszałamiające rezultaty i schudnąć aż 30 kg!

Na najnowszym zdjęciu, dodanym przez Karolinę Szostak w mediach społecznościowych, dziennikarka zachwyca swoją szczupłą figurą i wygląda na to, że schudła jeszcze bardziej! W obcisłej, czarnej sukience podkreśliła swoje kształty, a fani wprost nie mogą wyjść z zachwytu nad tak spektakularną metamorfozą swojej idolki.

- Aleś Ty teraz szczupła😍

- No, no no Karolina . Mucha nie siada 👏

- Wyglądasz pięknie. I szacunek za wytrwałość 💪

- Petarda pani Karolino!!🔥🔥 Podziwiam, ze tak się pani udało schudnąć.. szacunek.

- Pięknie Pani wygląda👏👏👏👏🔥 - piszą zachwyceni fani gwiazdy.