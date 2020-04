Film, kariera w Stanach... Co czeka Karolinę Pisarek po "Ameryka Express"?

Oglądaliśmy ją w "Top Model", teraz śledzimy w "Ameryka Express", a także niezliczonych reklamach, czy na okładkach pism. Ale może to być dopiero początek wielkiej kariery pięknej modelki. Czy po finale z "Ameryka Express" zagra w filmie albo wyjedzie do Nowego Jorku. Gdzie zaprowadzi ją serce?

Karolinę Pisarek w 2019 roku okrzyknięto jedną z najpiękniejszych twarzy na świecie. W cenionym w branży zestawieniu TC Candler i Independent Critics zajęła 50. miejsce. Jest w nim jedyną Polką, wyprzedziła m.in. Selenę Gomez, Marion Cotillard, a nawet Natalie Portman. Przed wybuchem epidemii były plany, by zaczęła pracę w Nowym Jorku. Dlaczego?

To wymagający i prestiżowy rynek. Karolina szykowała się do startu na nim od niemal czterech lat. Modeling w stolicy mody miał być zwieńczeniem sukcesów od czasu finału „Top Model” – mówi nam jej menedżerka Małgorzata Leitner.

Karolina chce też pracować dla telewizji i w filmie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dostała propozycję roli w Polsce. Wygląda więc na to, że będzie próbowała łączyć karierę w kraju i Stanach.

Stany są jej bliskie również dlatego, że tam jest jej serce. Karolina tuż przed wybuchem epidemii spakowała walizki i pojechała na pięć dni do Miami, by odwiedzić swojego nowego ukochanego — kierowcę rajdowego. Teraz właśnie przebywa na Florydzie, ponieważ, kiedy miała wracać, granice zostały zamknięte. To dla niej dobra okazja, by poznać nowego chłopaka lepiej i przekonać się, czy chcę być razem.

Jej notowania w Polsce podskoczą, jeśli wygra „Ameryka Express”. A o tym przekonamy się pod koniec maja.



Grażyna Wolszczak mówi „Party”:

Karolina jako modelka jest przyzwyczajona do pracy pod presją i walki o swoje. Ona absolutnie łamie stereotyp piękności, która tylko leży i pachnie. A jednocześnie zawsze jest fair i koleżeńska. Wróżę jej wielki sukces!

Wy również? Myślicie, że przed Karoliną wielka kariera?