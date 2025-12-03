W minionym tygodniu odbyło się wydarzenie, na którym Karolina Pisarek zaprezentowała autorską kolekcję ubrań. Był to pokaz kolekcji ubrań Forcer - stworzonej przez samą Pisarek oraz projektanta Kamila Macionczyka. Kolekcja łączy nowoczesny design z komfortem codziennego stroju, podkreślając indywidualizm i odwagę.

Karolina Pisarek o swojej kolekcji

Na wydarzeniu zjawiło się wiele znanych osób z polskiego show-biznesu. Wśród gości była także Joanna Krupa, która otwarcie dopingowała Pisarek przy debiucie, pokazując swoje wsparcie. Pokaz i premiera spotkały się z entuzjazmem. Obecni goście zwracali uwagę na odważną, a jednocześnie przemyślaną stylistykę kolekcji Forcer. Postanowiliśmy zapytać Karolinę, jak się czuję i czy jest zadowolona z pokazu.

Minimalizm, elegancja, szyk, naprawdę bardzo się cieszę, bo ponad pół roku (od maja) pracowaliśmy nad tą kolekcją - zdradziła nam Karolina Pisarek.

Modelka wyjawiła, że na samą myśl się wzrusza i nie kryje emocji.

Szklą mi się oczy (...). Jest to nowe, jest to rozwijające, jest to stresujące - dodała Pisarek.

Zapytaliśmy o ceny produktów. Co odpowiedziała nam Karolina? Koniecznie zobaczcie w powyższym wideo.

