Karolina Pisarek nagle potwierdziła radosne wieści. "Szklą mi się oczy"
Karolina Pisarek podczas eventu w przestrzeni Widok Events na 27. piętrze przedstawiła swoją nową kolekcję. Atmosfera była zacna, na imprezę przybyła m.in. Joanna Krupa, Ada Fijał, czy Marcin Tyszka. Kolekcja Pisarek zachwyciła zebranych gości. Twórczyni wyjawiła na szczegóły dotyczące swojego dzieła.
W minionym tygodniu odbyło się wydarzenie, na którym Karolina Pisarek zaprezentowała autorską kolekcję ubrań. Był to pokaz kolekcji ubrań Forcer - stworzonej przez samą Pisarek oraz projektanta Kamila Macionczyka. Kolekcja łączy nowoczesny design z komfortem codziennego stroju, podkreślając indywidualizm i odwagę.
Karolina Pisarek o swojej kolekcji
Na wydarzeniu zjawiło się wiele znanych osób z polskiego show-biznesu. Wśród gości była także Joanna Krupa, która otwarcie dopingowała Pisarek przy debiucie, pokazując swoje wsparcie. Pokaz i premiera spotkały się z entuzjazmem. Obecni goście zwracali uwagę na odważną, a jednocześnie przemyślaną stylistykę kolekcji Forcer. Postanowiliśmy zapytać Karolinę, jak się czuję i czy jest zadowolona z pokazu.
Minimalizm, elegancja, szyk, naprawdę bardzo się cieszę, bo ponad pół roku (od maja) pracowaliśmy nad tą kolekcją
Modelka wyjawiła, że na samą myśl się wzrusza i nie kryje emocji.
Szklą mi się oczy (...). Jest to nowe, jest to rozwijające, jest to stresujące
Zapytaliśmy o ceny produktów. Co odpowiedziała nam Karolina? Koniecznie zobaczcie w powyższym wideo.
Zobacz także: Karolina Pisarek w szczerym wyznaniu: "Nie potrzebuję nikogo, żeby mnie utrzymywał"