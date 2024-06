Karolina Pisarek najwyraźniej ma smykałkę do interesów. 26-latka dopiero co sprzedała swoje luksusowe mieszkanie o powierzchni 110 m2 za kwotę 3,5 mln złotych, a jak się okazuje to nie jedyna inwestycja Karoliny. Przedsiębiorcza modelka w rozmowie z nami wyjawiła prawdę o swoich nieruchomościach.

Karolina Pisarek sprzedaje kolejne mieszkanie!

Karolina Pisarek w 2020 roku nabyła dwupoziomowy apartament na Warszawskim Mokotowie. Trzeba przyznać, że luksusowe wnętrza robiły piorunujące wrażenie, jednak zabójcza cena nie była osiągalna dla każdego. Karolina Pisarek za swoje mieszkanie chciała bowiem 3,5 mln złotych. 26-latka najwyraźniej znalazła kupca i w rozmowie z Party.pl przyznała, że już w tym tygodniu będą dopinane ostatnie formalności.

Teraz sprawy formalne są jeszcze bardziej skomplikowane niż wcześniej, ale na szczęście już się udało - przyznała Karolina Pisarek w rozmowie z Party.pl.

Przedsiębiorcza modelka nie omieszkała wspomnieć, że w tym samym bloku znajduje się jej druga nieruchomość, którą również ma w planach sprzedać.

A to nie wszystko, co zdradziła nam Karolina Pisarek! Przekonajcie się sami, oglądając wideo!

