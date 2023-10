Fani mają powody, by myśleć, że małżeństwo Karoliny Pisarek i Rogera Salli przypomina historię wyciągniętą prosto z bajki. Para urządziła się w luksusowej willi pod Warszawą, na dużej działce położonej blisko lasu. Zgodnie z ustaleniami mediów wartość rezydencji pary wynosi blisko pięć milionów złotych. Modelka i biznesmen urządzili także medialny ślub, o którym mówiła cała Polska. Jak się okazuje, ich relacja — jak każda — przechodzi wzloty i upadki. Uczestniczka "Top Model" przyznała, że między nią a Rogerem Sallą dochodzi do ostrych spięć. Gwiazda zdradziła, że zdarzały się sytuacje, że pakowała już walizki.

W połowie czerwca Karolina Pisarek podzieliła się szczęśliwą nowiną z fanami. Gwiazdę w tym szczególnym momencie wsparł także mąż, Roger Salla. Jednak dowiedzieliśmy się, że relacje między modelką a biznesmenem nie zawsze są idealne. Uczestniczka "Top Model" sama przyznała, że ma wybuchowy temperament i gdy już dochodzi do kłótni, bywa ostro.

W jednym z wywiadów Karolina Pisarek zdradziła, że już kilka razy w trakcie sprzeczki z mężem spakowała walizki. Jednak jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by celebrytka opuściła swoją willę.

Wiadomo jak to małżeństwo. Ja jestem osobą bardzo temperamentną i bywa, że spakuję walizki, ale nie wyjdę z domu. Trochę tego było. Ja potrafię dwa razy w tygodniu spakować, ale nie wyjechać. Większość kobiet miała chociaż raz w swoim życiu taki moment, że po prostu chciała zwrócić na siebie uwagę, spakować walizkę i pogrozić paluszkiem, ale do tego nie doszło — wyjaśniła na łamach serwisu Pomponik.pl.

W dalszej części modelka stwierdziła, że każde małżeństwo miewa swoje gorsze momenty. Nie kryła też, że jej reakcje bywają przesadzone. Ostatecznie jednak Karolina Pisarek uważa, że razem z Rogerem Sallą tworzą bardzo zgrany duet.

Teraz patrząc z perspektywy czasu, mogę złapać się za głowę i powiedzieć, po co mi to było. To nie jest nic poważnego. Czasami ludzie się kłócą i różne rzeczy z tego wychodzą, między nami jest naprawdę fajnie. Jesteśmy zgraną parą — dodała w rozmowie z Pomponik.pl.