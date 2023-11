Wielu Polaków ma problem z Halloween i uważa, że obca tradycja zakłóca powagę Wszystkich Świętych. Ale Karolina Malinowska widzi to inaczej. Znanej modelce, która kilka lat spędziła w Stanach, absolutnie to nie przeszkadza. Co więcej - uważa, że Halloween może być dobrym sposobem na oswojenie dzieci z tematem śmierci.

– Jeśli mamy straszyć dziecko tylko tym, że gdy będzie niegrzeczne, to pójdzie do piekła albo że wampir jest taki straszny, to szczerze wolę je przebrać za tego kościotrupa, niech lata po klatce i zbiera cukierki – mówi Malinowska portalowi newseria.pl.

Jej zdaniem halloweenowe zabawy nie muszą być równoznaczne z rezygnacją z polskich tradycji z okazji 1 listopada oraz lekceważeniem pamięci o zmarłych. A uczestniczenie w maskaradzie jednego wieczoru nie wyklucza odwiedzania grobów bliskich nazajutrz. A jak obchodzi to święto? Zobaczcie materiał wideo.

