Karolina Korwin-Piotrowska co dwa tygodnie w magazynie "Party" najciekawsze zjawiska show-biznesu. W Najnowszym numerze dziennikarka wzięła pod lupę ostatni festiwal w Opolu. Felietonistka nie skomentowała fatalnego występu Joanny Moro (zobacz) czy sztywnej konferansjerki Maryli Rodowicz i Borysa Szyca. Skupiła się za to na jednym z najbardziej pozytywnych zaskoczeń wydarzenia.

Karolina jest bowiem pod wielkim wrażeniem występu Natalii Sikory, która zwyciężyła konkurs debiutów.

- To określona muzycznie dziewczyna, dlatego czekałam na jej pojawienie się w Opolu. Sikora zaśpiewała piosenkę "Konie" z repertuaru niegdyś niezwykle popularnego poety i pieśniarza rosyjskiego, Włodzimierza Wysockiego do słów Agnieszki Osieckiej. To nie jest "skoczna piosenka na festiwal". Tutaj trzeba wiedzieć nie tylko jak, ale i co się śpiewa, bo każde słowo jest jak uderzenie bicza w twarz (...) Wszystko się zgadzało: to, jak śpiewała, z jaką ogromną ekspresją, to, jak wyglądała, mając na sobie dopasowany do piosenki strój sceniczny, a nie sukienkę z eleganckiego butiku... - pisze dziennikarka.