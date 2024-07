Chociaż od pokazu kolekcji Macieja Zienia na sezon wiosna/lato 2014, który odbył się w kościele minął już ponad tydzień, to cały czas nie milkną dyskusje w tym temacie. O głośnej sprawie, która zbulwersowała duchownych, jak i wiele prawicowych oraz konserwatywnych ruchów, wypowiedziało się wielu publicystów, dziennikarzy i ludzi związanych z modą. Dziś swoje trzy grosze dorzuciła Karolina Korwin Piotrowska. Zobacz: Zień wydał fortunę na wynajęcie kościoła na pokaz mody!

W felietonie dla tygodnika "Wprost" dziennikarka nie szczędziła ostrych słów krytyki w stosunku do projektantka. Dziennikarka zarzuciła Zieniowi m.in. kopiowanie pokazu mody kościelnej z filmu "Rzym" Federico Felliniego.

- Modelki paradowały, a jedna nawet skręciła nogę, chodząc po kościelnej posadzce w rytm muzyki do "Dziecka Rosemarty i "Tajemnicy Brokeback Mountain". Zień reklamę miał ogromną, a emocje przypominały te przed promocjami w dyskontach. Prawicowe media oszalały. Kuria wydała oświadczenie, w którym przepraszała za to wydarzeni, bo według niej miał to być pokaz sukni ślubnych. Tajemniczy informatorzy brukowych portali mówili, że Zień miał zgodę Watykanu...