Karolina Korwin-Piotrowska słynie ze swojego ciętego języka i kontrowersyjnych opinii, których nie boi się wyrażać. Tym razem dostało się całej polskiej branży rozrywkowej, którą dziennikarka przyrównała do filmu "Polskie gówno". Korwin-Piotrowska nie zostawiła suchej nitki na polskim show-biznesie. W felietonie opublikowanym na łamach portalu onet.pl, dziennikarka nie przebiera w słowach. Zobacz też: Korwin Piotrowska skomentowała sprawę Zienia: Reklama? Nowy PR marki? Jeśli tak, to po bandzie

Dziennikarka tak podsumowała bieżące wydarzenia w polskim show-biznesie:

Te słowa stały się punktem wyjścia do dalszej oceny polskiej branży rozrywkowej, na której Korwin-Piotrowska nie zostawiła suchej nitki:

Lansuje się u nas na gwiazdy aferzystów i prostytutki, piosenkarki bez słuchu i aktorki bez dykcji. Oto polski szołbiznes w pigułce. Czyli g..no. Bądźmy szczerzy. (...) Każdy, kto w nim robi, kto do szołbizu aspiruje, idąc do kolejnego talent show, jak "You Can Dance", "Must Be The Music", "The Voice of Poland", "Mam talent" czy nawet "Mali giganci", powinien, zanim pójdzie na casting, który może, ale nie musi, zmienić jego życie, zobaczyć "Polskie gówno". Obowiązkowo. Z namysłem. Żebyście wiedzieli, drodzy moi, w czym będziecie zaraz na własne życzenie robić i co was czeka. Żeby nie było łez i rozczarowań. Żeby dupsko nie bolało i nie chciało się uciekać do mamusi albo do tatusia po pożyczkę do pierwszego - podsumowała dziennikarka.