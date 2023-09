Konflikt Dody i Agnieszki Szulim to od tygodni temat numer 1 w polskich mediach. O rzekomej bójce wokalistki i dziennikarki wypowiedziały się największe sławy: Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska . Również Karolina Korwin Piotrowska ostro zaatakowała wokalistkę, co nie spodobało się jej przyjacielowi, Dżadze , który w wywiadzie dla agencji X-News, dość ostro wypowiedział się o dziennikarce "Magla Towarzyskiego". Zobacz: Korwin o bójce Dody z Szulim: Przyczyniłam się do stworzenia potwora Dżaga, czyli Mariusz Ząbkowski , to wieloletni przyjaciel Dody, który pojawia się z nią nie wielu wydarzeniach kulturalnych, a także pomaga jej w przygotowaniach do koncertów. Zdecydowanie nie podoba mu się nagonka na jego przyjaciółkę w związku z ostatnią aferą w Chorzowie . W rozmowie z portalem dostało się właśnie Karolinie. Chętnie wyskoczę na sparing do kibla z Korwin . Lubimy podrapać się po twarzy. To jest dwulicowe, przeprowadzając z kimś wywiad, a po dwóch tygodniach mówi się, że jest to słabe, uśmiechasz się za plecami, gadasz co innego. Ja z Dodą nie należymy do tych czasów, kiedyś ludzie honorowo rozwiązywali swoje konflikty, teraz tak nie jest, jest zakłamanie, obłuda, nie podoba mi się to. Uważam, że Pani Karolina cechuje się takimi cechami. Należałoby jej to wybić z głowy i kiedyś to zrobię - przekonuje przyjaciel Dody Jak na takie ostrzeżenie zareagowała zainteresowana? Po otrzymaniu linka dziennikarka krótko skwitowała to na swoim Facebooku: Ale link dostałam…,co to za dziwny twór? mam iśc już na policję? - napisała na Facebooku Korwin-Piotorowska A Wy co sądzicie o na ten temat? Zobacz: Edyta Górniak o gwiazdach: Zapanowało zidiocenie. Zasługują na izolację Doda i jej przyjaciele na premierze DVD: