Tego chyba nie spodziewał się nikt! Karolina Korwin-Piotrowska opublikowała w sieci zaskakujący wpis, w którym przyznaje, że po 12 latach odchodzi z TVN! Dziennikarka przez wiele lat tworzyła wiele hitowych programów takich jak: "Magiel towarzyski", "Sława" czy "DKF". Karolinę Korwin-Piotrowską mogliśmy oglądać również w roli jurorki w "Top Model" oraz jako komentatorkę wydarzeń show-biznesowych w programie "Na językach". Teraz, po 12 latach, dziennikarka kończy współpracę ze stacją TVN. Czym teraz będzie się zajmować?

Karolina Korwin-Piotrowska w swoim wpisie na Instagramie zdradza, że jej współpraca ze stacją kończy się wraz z końcem 2018 roku. Dlaczego odchodzi z TVN?

Z dniem 31 grudnia tego roku kończy się moja 12-letnia historia związana z TVN. To był dobry i pracowity czas. Trzeba jednak iść dalej, tym bardziej, że świat od jakiegoś czasu intensywnie wzywa, grzechem byłoby być głuchym na to wołanie. Kiedy zaczynałam pracę w TVN, nie myślałam, że będę pisać książki, robić wykłady o mediach, nie było też Facebooka ani Instagrama- napisała na portalu społecznościowym. Idę spełniać marzenia. Polecam! Mam do zrobienia jeszcze wiele rzeczy i do przeżycia wiele.