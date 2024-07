Ostatnio wiele emocji wywołuje temat tzw. "ustawek" gwiazd czyli umówionych zdjęć z paparazzi w konkretnej sytuacji. Kilka znanych nazwisk próbowało odżegnać się od tego tematu i zaprzeczyło udziałowi w tym procederze. Przypomnijmy: Doda o paparazzi: Nie umawiam się na ustawki

Karolina Korwin Piotrowska ma precyzyjnie wyrobione zdanie na ten temat. W jej opinii celebryci nie zdają sobie sprawy, że przeciętny odbiorca jest w stanie odróżnić zdjęcia pozowane od tych zrobionych naprawdę przypadkowo. W rozmowie z AfterParty.pl dziennikarka wyznała, że polskich gwiazd już się nie szanuje, ale sami sobie na taki los zapracowali.

Jeśli chodzi o ustawki to gwiazdy mają ludzi za kretynów, ja o tym mówię od lat. Nie można swoich odbiorców traktować jak niewidomego kretyna, bo to się prędzej czy później zemści. Kiedy robi się to permanentnie to człowiek to widzi i traci szacunek. Z polskich celebrytów strasznie się szydzi, oni sami zapracowali na brak szacunku - stwierdza dobitnie w rozmowa z nami.