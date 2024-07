Karolina Korwin Piotrowska wie, kiedy odbędzie się ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka Staraka! W podsumowaniu roku dla magazynu "Party" dziennikarka wraz z Alkiem Rogozińskim wybrali najważniejsze wydarzenia w show-biznesie w 2015 roku. Nie mogło oczywiście zabraknąć zaręczyn pary!

Karolina Korwin Piotrowska o zaręczynach Szulim i Staraka

Piotr Woźniak Starak oświadczył się Agnieszce Szulim podczas charytatywnego balu TVN. Milioner podarował gwieździe pierścionek będący rodzinną pamiątką. O tym wydarzeniu mówili wszyscy. Karolina wie zaś, kiedy odbędzie się ślub:

Współczuję bardzo Agnieszce chorobliwego zainteresowania mediów jej życiem prywatnym. Choć w sumie można się było tego spodziewać, jeśli do zaręczyn dochodzi na Balu TVN, czyli kuźni wszelkich plotek i miejscu spotkań największych medialnych plotkarzy oraz „medialnych przyjaciół” zaopatrzonych w telefony z dostępem do ukochanego Instagrama. Ale mleko się rozlało, a media szaleją, bo na gwałt szukamy ładnej, bogatej i niegłupiej pary na okładki, bo ileż można pisać o Rozenek? To bardzo fajna para, zakochani jak dzieciaki. Oby udało im się zachować minimum prywatności w ten ważny dzień, który nastąpi…Wiem, ale nie powiem!

Ten dzień może przejść do historii polskiego show-biznesu. My jednak wiemy, że na razie nie stanie się to prędko.

