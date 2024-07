Karolina Korwin Piotrowska jest jednym z najlepszych obserwatorów show-biznesu. Skrupulatnie krytykuje gwiazdy, które nie wiedzą jak się zachować w branży, ale również potrafi docenić talent i ciężką pracę.

Mogłoby się wydawać, że tak wyrazista osoba i mająca przede wszystkim swoje zdanie jest świetną bohaterką dla kobiecych pism. Okazuje się jednak, że gospodyni "Magla towarzyskiego" wcale nie jest lubiana w branży i ma tego pełną świadomość. Zobacz: "Jestem lesbijką, dziennikarskim gównem i dziwką bez serca"

- Podejście do życia i pracy według zasady „mówię, co myślę” to komfort bycia wolnym, może nie w ferrari, ale wolnym. Lubię i cenię swoją niezależność. Może nie jestem na okładkach, bo magazyny kobiece mnie nienawidzą i nawet z oficjalnych TVN-owskich imprez nie znajdzie pani mojego zdjęcia w kronikach towarzyskich. Nie dlatego, że mnie nie było, ale dlatego, że mnie tam nie znoszą. I robią wszystko, aby o mnie nie napisać. Ale mam luz. Byłabym zaniepokojona, gdyby pisać zaczęły! Pomyślałabym, że coś przegapiłam. Ich zbytnia uwaga skupiona na mnie byłaby dla mnie obciachem. Nie zależy mi na tanim lansie ani na sympatii naczelnych pism, których nie cenię i uważam za głupie, wtórne. Powiem wprost: nienawiść tych mediów do mnie daje mi powód do dumy - powiedziała Karolina w rozmowie z "Claudią".