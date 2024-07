W połowie października swoją premierę miał nowy singiel Dody "High Life". Utwór będzie promował film "Wkręceni", ale zwiastuje też trzecią solową płytę wokalistki. Jak zapewnia sama artystka, będzie to jej zupełnie nowe wcielenie i nieznane dotąd oblicze. Przypomnijmy: Doda o nowej płycie: Zawsze drę ryja, teraz będzie szok

Na nowy singiel Rabczewskiej czekali nie tylko jej najbardziej zagorzali fani, ale również obserwatorzy polskiego rynku muzycznego i krytycy, którzy do tej pory nie byli zbyt łaskawi w ocenach w jej twórczości. Jedną z takich osób jest Karolina Korwin Piotrowska, która w jednym z wywiadów kilka miesięcy temu przyznała, że jest bardzo ciekawa nowego materiału Dody i efektów jej współpracy z Anią Dąbrowską. Czy słyszała już "High Life" i co o nim myśli?

Słuchałam tego i jakoś nie porwało mnie specjalnie. Ona umie śpiewać, pokazuje, że potrafi śpiewać i coś więcej niż wycie i bieganie z biustem. Pytanie co będzie dalej? To jest piosenka do filmu "Wkręceni", który będzie miał premierę po nowym roku. To jest na razie jeden singiel i trudno po tym oceniać, co będzie dalej. Ona jest jednym wielkim niespełnieniem obietnic - jest jak Edyta Górniak. Niespecjalnie ją lubi, ale idzie dokładnie po jej śladach - ocenia w rozmowie z AfterParty.pl