Doda postanowiła jak najaktywniej wykorzystać ostatnie miesiące tego roku - wydała nowy singiel, do którego niebawem powstanie teledysk, nagrywa swoją trzecią płytę, ale nie zapomina też o najbardziej potrzebujących. Przypomnijmy: Doda reaktywowała Virgin! Wszystko w szczytnym celu

Niedawno odbył się też zlot najwierniejszych fanów wokalistki. Podczas spotkania Doda sprawiła ogromną niespodzianką i osobiście zjawiła się w klubie, aby bawić się wraz z nimi (zobacz: Doda na wielkim zlocie fanów - działo się!). W trakcie imprezy zorganizowała też spontaniczną "konferencję prasową", podczas której odpowiadała nawet na najbardziej intymne pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło szczęścia.

Czy jestem szczęśliwa? Nie. Mówię to zupełnie szczerze. Gdy zaczynałam karierę myślałam, że będę miała show-biznes u swoich stóp i to zapewni mi szczęście, ale tak nie jest. Sława, pieniądze, popularność nie gwarantują szczęścia i nie to jest w życiu najważniejsze. Mam to wszystko i nie jestem szczęśliwa. Podstawa to miłość i zdrowie - wyznała przed tłumem fanów Doda.