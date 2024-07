W tym roku sylwestrowe koncerty z udziałem gwiazd dostarczyły wielu emocji. Nie brakowało kapitalnych występów, efektownych kreacji, ale i scenicznych wpadek czy kostiumów, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Zdecydowanie najwięcej szumu wywołała stylizacja Maryli Rodowicz, która pokazała się w stroju brazylijskiej tancerki... ze sztucznymi piersiami. Przypomnijmy: Maryla Rodowicz i jej sztuczne piersi na koncercie sylwestrowym

Reklama

Zdjęcia Rodowicz w odważnej kreacji obiegły sieć generując tysiące komentarzy, udostępnienia w serwisach społecznościowych, a nawet popularne memy. Sama Maryla niewiele sobie robi z krytyki i z humorem podchodzi do całej sprawy - wszak kolorowe i wymyślne stroje na scenę to nie jest dla niej coś nowego. Zobacz: To nie pierwszy raz kiedy Maryla pokazała piersi. Pamiętacie inną głośną kreację?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Karolinę Korwin Piotrowską. Dziennikarka rozpływa się w zachwytach nad legendarną piosenkarką i jest zdania, że taka kreacja Maryli podoba się jej dużo bardziej niż cały szereg innych wokalistek, które wyglądają identycznie i nie mają tyle dystansu i poczucia humoru.

Chciałabym będąc w wieku Maryli mieć tyle poczucia humoru i dystansu do metryki. Żyjemy w chorych czasach, gdzie każdy kto nie robi z siebie skretyniałego klona w idiotycznej sukience dla lalki Barbie stawiany jest pod ścianą i wyśmiewany za inność. To koszmar i nie ma we mnie na to zgody. Do tego każda inna rozmiarowa inność, będąca w sumie normalnością, średnią krajową, też poddawana jest chamskiej i prostackiej ocenie. Wiem coś doskonale na ten temat, bo sama ostatnio nawet padłam ofiarą czegoś takiego. Czytałam chamskie komentarze dotyczące figury Maryli i było mi niedobrze i wstyd za tych, co je pisali - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Korwin.

Karolina kompletnie też nie rozumie przewijającego się w komentarzach aspektu wieku Maryli. Jej zdaniem fakt, iż gwiazda dobija do 70-tki nie jest żadnym argumentem i co więcej - w jej mniemaniu Rodowicz nigdy nie będzie za stara, bo ma po prostu młodego ducha.

Zobacz także

Starość nie jest w metryce, a w sercu i w głowie. Maryla nigdy nie będzie stara, bo ma młode serce i młody umysł. Ja jej tego zazdroszczę. Co to znaczy: nie wypada? Nie wypada być chamem, jeździć po pijaku, być złym człowiekiem, a wypada mieć radość życia, bez względu na wiek - skomentowała w rozmowie z nami Karolina.

Jedno jest pewne - po kilkudziesięciu (!) latach na scenie Maryla wciąż potrafi wzbudzić emocje i być na ustach wszystkich mimo tego, iż dzieliła scenę z dużo młodszymi i wydawałoby się popularniejszymi artystkami. Podobał się wam jej kostium i sztuczne piersi?

Zobacz: Maryla Rodowicz skomentowała sylwestrowy skandal

Reklama

Maryla Rodowicz i inne gwiazdy podczas sylwestrowego koncertu w Gdyni: