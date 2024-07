Nowy tydzień przyniósł kolejne doniesienia w sprawie wielkiej afery finansowej z udziałem Małgorzaty Herde. Tydzień temu jednocześnie zwolniło ją aż sześć gwiazd, a tabloidy zaczęły rozpisywać się o szokujących kulisach rozstania sławnych podopiecznych z menedżerką. Sprawie przyjrzał się też jeden z tygodników. Przypomnijmy: "Żyła na wyższym poziomie niż jej gwiazdy"

Reklama

Wrzawę wokół Herde skomentowała również Karolina Korwin Piotrowska w swoim felietonie dla "Wprost". Karolina zauważa w tekście, że skandal z menedżerką negatywnie wpływa nie tylko na jej wizerunek, ale też wszystkich agentów gwiazd w Polsce. Jakie jest rozwiązanie? Korwin liczy, że media nie przemilczą tej sprawy, choć zdaje sobie sprawę, że będzie ciężko, bo Herde to osoba doskonale znana w branży i posiadająca wiele kontaktów, które zdążyła przez lata wyrobić.



Tracą na tym profesjonalni menedżerowie, którzy się boją, że słowo "menedżer" będzie teraz znaczyło "złodziej". Tu pomóc mogą media. Ale czy pomogą? Przez lata naczelni kolorowych gazet z "przyjaciółką gwiazd" pijali szampana. Teraz głupio pisać o kimś, z kim spędzało się czas i kto dostarczał gwiazdy na okładki. To była doskonale funkcjonująca siatka powiązań i interesów. A do tego ze wszystkim związana jest córka polityka, która przekonywała, że nie jest celebrytką, mało zarabia, a w związku ze sprawą wydała kuriozalne oświadczenie - wyjaśnia.

Nieoczekiwanie więc dobrze przyczynić się do sprawy mogą tabloidy. To właśnie w nich Korwin upatruje nadziei na to, że afera z Małgorzatą Herde nie przejdzie bez echa i zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jeśli nie w sądzie, to przynajmniej w branży, która nie przyjmie już jej z otwartymi rękami.



Czeka się więc, co zrobią tabloidy. W nich nadzieja, że nie pozwolą sprawie zaschnąć. Bo wszyscy są zgodni, że pod czerwony dywanik ta afera zamieciona być nie powinna. A dziewczynom bardzo współczuję. I trzymam kciuki za zwycięstwo prawa. Bez względu na to, jak sprawa się potoczy, mleko się rozlało. Nic nie będzie już takie samo - dodaje Karolina.

Zgadzacie się z Korwin? Skandal z Herde zmieni funkcjonowanie celebrytów i ich agentów w show-biznesie?

Zobacz: Afery z Herde i Kwaśniewską ciąg dalszy. Tabloid ujawnia zarobki gwiazdy

Zobacz także

Reklama

Małgorzata Herde na salonach z gwiazdami: