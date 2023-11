2 z 5

Karolina Korwin-Piotrowska nie ukrywa, że niezbyt chętnie wybrała się do kina na trzecią część filmu "Listy do M.". Dlaczego? Zobaczcie, co dziennikarka napisała na Facebooku:

Szłam jak na imprezę u cioci, do której trzeba pójść, bo jak się nie pójdzie, to ciotka albo klątwę rzuci albo obsmaruje z każdej strony. Taka prawda. Z rodziną najlepiej na zdjęciu, a bohaterowie z Listów do M, to taka nasza nieco dysfunkcyjna, ale ukochana rodzina zastępcza, do której się chodzi co roku na śledzika. Taki zwyczaj. Taka tradycja. Szłam jak na ścięcie a wyszłam... Uradowana- napisała Karolina Korwin-Piotrowska.

Jak dziennikarka oceniła film i występujących w nim aktorów?

Bo to jest dobre. Dokładnie takie, jakie ma być kino w okresie około świątecznym: zabawne, momentami liryczne, wzruszające, ironiczne, ale przede wszystkim ciepłe, takie, by widzowi po wyjściu z kina gęba się śmiała i miał dobre, a nie robaczywe myśli. Nieco schematyczne, proste w obsłudze, czasem narysowane grubsza kreską, ale nie schodzące poniżej pewnego poziomu. Ten film ma radować i to robi. Adamczyk z Dygant nadal dają maksymalnie czadu, zakończenie ich wątku w tej częsci aż prosi się o kontynuację w częsci czwartej- rozumiem, że tak już się pisze. Podobnie zakończenie wątku Mikołaja i jego rodziny. Tak, Karolaka mogli spłodzić tylko Grabowski z Celińską. Idealna rodzinka.

Co jeszcze napisała o filmie?