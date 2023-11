1 z 5

Dlaczego Maciej Stuhr nie zagrał w Listach do M.?

Znamy prawdziwy powód, dlaczego Maciej Stuhr nie wystąpił w trzeciej części "Listów do M.". Świąteczny hit już wkrótce trafi do kin, lecz tym razem po raz pierwszy bez udziału Stuhra. Dlaczego? "Super Express" napisał niedawno, że powodem takiego obrotu sprawy miała być niechęć producentów "Listów do M.", by Maciej Stuhr dzielił czas pomiędzy planem zdjęciowym filmu a popularnego serialu "Belfer", w którym gra główną rolę. Według doniesień tabloidu, aktor miał stracić na tym aż 250 tysięcy złotych.

