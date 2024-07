Nie boi się eksperymentów ze stylem. Na początku kariery była tajemniczą dziewczyną szamana, później wybierała kosmiczne stylizacje, aby zmienić wizerunek na bardziej romantyczny. W tym roku Justyna Steczkowska po raz kolejny pokaże zupełnie nieznane dotąd oblicze. Kim będzie tym razem? Justyna będzie cygańską femme fatale!

Reklama

Justyna Steczkowska nagrała już nawet dwa teledyski zwiastujące jej nową płytę. Album będzie wyjątkowy, ponieważ Justyna stworzyła go w duecie z najsłynniejszym serbskim trębaczem Bobanem Markovićem. To nie wszystko! Wokalistka właśnie przygotowuje się do trasy, która ma wyglądać jak cygańskie wesele. Towarzyszyć jej będzie aż 20 muzyków, grupa tancerzy, a stroje sceniczne z pewnością powalą na kolana nawet sceptycznie nastawionych do wokalistki krytyków.

Pytanie tylko, czy kolejna zmiana image''u i rodzaju repertuaru nie wpłynie negatywnie na karierę Justyny i nie spowoduje sytuacji, że fani piosenkarki będą mieli dość zmian...

Magazyn "Party" powstanowił to sprawdzić. Dziennikarze poprosili o komentarz prowadzącą program "Magiel towarzyski" w TVN Style Karolinę Korwin-Piotrowską. Dziennikarka nie miała najmniejszych wątpliwości co do wyboru Justyny.

Ona jest jedną z niewielu artystek w naszym kraju, które się rozwijają. Ufam jej wyborom! - powiedziała Korwin-Piotrowska

Zobacz także

Reklama

A co cygańskim wcieleniu Steczkowskiej myśli medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego dr Anna Jupowicz-Ginalska? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym numerze magazynu "Party"!