Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć ostatni odcinek "Magla towarzyskiego" w tym sezonie. Karolina Korwin Piotrowska podsumowała mijający rok, wybrała największe wpadki i najciekawsze zjawiska. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. Kasia Tusk. Przypomnijmy: Korwin często miażdży blogerki modowe. W przypadku Tusk zrobiła wyjątek

Niestety, Karolina nie znalazła ciepłych słów dla Magdy Mielcarz. Piękna aktorka zaczynała swoją karierę aktorską od filmu "Quo Vadis". Później wyjechała do USA, gdzie poświęciła się pracy. Teraz wraca z nowym pomysłem na swoją karierę - chce zająć się muzyką, a niedawno swoją premierą miał jej drugi teledysk.

Plany Mielcarz postanowiła ocenić Korwin. Dziennikarka jest zdania, że gwiazda nie ma zbyt wiele do zaproponowania, ponieważ nie jest ani dobrą aktorką, ani wokalistką. Choć docenia jej urodę, wie, że z brakiem talentu nie osiągnie zbyt wiele:

Mamy panią Magdę Mielcarz - absolutny fenomen polskiego show-biznesu i moim zdaniem typowe dziecko, twór mediów kolorowych. To jest bardzo piękna kobieta, skupia na sobie uwagę, była pierwszą Polką, która stała się twarzą koncernu L'Oreal, nie w kij dmuchał. Na swoje trochę nieszczęście, ma ambicje aktorskie. Pamiętam jak została wybrana do roli głównej w filmie Quo Vadis, na nieszczęście dla Magdy znałam wiele osób, które pracowały nad tym filmem i opowiadały mi o absolutnych hardcorach które z nią były, które wynikały tylko z tego, że aktorką jest bardzo słabą i trzeba była nad nią dużo pracować, choć fotografowała się cudownie. Potem Mielcarz wyjechała do Stanu, urodziła dwójkę dzieci i wymyśliła, że będzie śpiewać piosenki. Beznadzieja, głosu zero, a że jest on mocno przerobiony, nie chcę wiedzieć jak śpiewa na żywo. Magda Mielcarz nie ma zbyt wiele do sprzedania. - oceniła Korwin