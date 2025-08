Najnowszy wywiad Edwarda Miszczaka, jakiego udzielił podczas jesiennej ramówki Polsatu, sprawił, że w sieci zawrzało. Dyrektor programowy stacji nie przebierając w słowach wbił szpilkę Karolinie Gilon po tym, jak zalana łzami opowiedziała o zakończeniu współpracy tuż przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego. Karolina Gilon nie wytrzymała. Ostro odgryzła się byłemu szefowi.

O głośnym nagraniu z zapłakaną Karolina Gilon, która straciła pracę przed powrotem z urlopu macierzyńskiego mówiła cała Polska. Teraz sam dyrektor programowy Polsatu postanowił skomentować sprawę. Edward Miszczak wbił szpilę Karolinie Gilon podkreślając, że zakończenie z prezenterką współpracy nie było związane z jej "trudną sytuacją prywatną", lecz wygaśnięciem kontraktu pomiędzy stacją Polsat, a celebrytką. W najnowszym wywiadzie nawiązał też, do poruszającego nagrania z zalaną łzami Karoliną Gilon.

Na reakcję Karoliny Gilon nie trzeba było długo czekać. Celebrytka nie tylko w kąśliwy sposób odniosła się do słów byłego szefa, ale też zaapelowała do swoich fanek, by nie dały sobie wmówić, że ciąża jest "trudną sytuacją prywatną".

Po tym, jak w sieci pojawił się najnowszy wywiad z dyrektorem programowym Polsatu, Karolina Gilon nie zamierzała przejść obojętnie wobec uszczypliwości Edwarda Miszczaka. Celebrytka za pośrednictwem InstaStories zdecydowała się na obszerny komentarz.

Moi drodzy, dzisiaj mam bardzo ważny dzież w moim życiu, ale coś mnie z rana zabolało, zakuło, więc postanowiłam się odnieść do słów Edwarda. Dziewczyny, nigdy przenigdy nie dajcie sobie wmówić, że zdrowa ciąża to jest trudna sytuacja życiowa', bo ciąża i macierzyństwo to jest po prostu życie i u mnie przynajmniej, odkąd jest Franek, ja czuję się o wiele mocniejsza, jeszcze bardziej gotowa do wszelakich wyzwań i w ogóle nie dawajcie sobie nic wmawiać. Myślcie, używajcie swojej głowy, słuchajcie mojej ciszy, bo ona powie wam dużo więcej niż te bzdury

- mówiła na InstaStories Karolina Gilon.