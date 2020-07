Wielkie zmiany w hitowym programie Polsatu! Okazuje się, że w nowym sezonie "Ninja Warrior Polska" nie zobaczymy już Aleksandry Szwed. Prowadząca nie pojawi się w drugiej edycji show, a jej miejsce zajmie inna gwiazda! Kolejną odsłonę "Ninja Warrior Polska" poprowadzi Karolina Gilon! Kiedy ruszy emisja nowych odcinków programu?

Pierwsza edycja "Ninja Warrior" przyciągała przed telewizory prawdziwe tłumy widzów- jak informuje portal wirtualnemedia.pl premierowe odcinki show oglądało średnio 1,44 mln osób. Pierwszą odsłonę programu wygrał Kuba Zawistowski. Kto pojawi się i kto wygra w drugiej edycji "Ninja Warrior"? Tego dowiemy się już wkrótce! Okazuje się bowiem, że show wraca na antenę i już jesienią rozpocznie się emisja nowych odcinków. Producenci hitu za pośrednictwem Instagrama poinformowali ostatnio, że w kolejnej odsłonie show nastąpi zmiana prowadzącej- Aleksandrę Szwed zastąpi Karolina Gilon!

Karolina Gilon świetnie sprawdziła się w roli prowadzącej "Love Island. Wyspa miłości", a teraz spróbuje swoich sił na planie "Ninja Warrior Polska".

Oglądałam ten program w wersji zagranicznej i pierwszą polską edycję. Dla mnie to wręcz nie do opisania, że dołączyłam do ekipy! Sama nałogowo uprawiam sport, dlatego jestem pewna, że szybko złapię kontakt z uczestnikami- wirtualnemedia.pl cytują Karolinę Gilon.