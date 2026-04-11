Tego jeszcze nie było! Początkowe sojusze na "Farmie" to już przeszłość, teraz każdy z uczestników gra na siebie. W ostatnich dniach to Janosik wzbudzał ogromną sympatię widzów, ale po tym, jak nominował Karolinę i po raz kolejny dał się omamić Agnieszce, fani "Farmy" nie szczędzą mu ostrych słów, za to poparcie dla Karoliny rośnie. Internauci nie wierzą, że to ona mogłaby opuścić program i to w takiej sytuacji. Karolina faktycznie odpadnie z "Farmy"? Po zdemaskowaniu Agnieszki jej poparcie rośnie i miałaby szansę na głosy widzów.

Wielki przewrót na "Farmie"

Karolina na "Farmie" była przekonana, że w grze może liczyć przynajmniej na kilka osób. Choć od początku wyróżniała się silnym charakterem i nie bała się podejmować trudnych decyzji, nie spodziewała się, że to właśnie zaufanie okaże się jej największą słabością i to ona będzie nominowana po tym, jak Agnieszka po raz kolejny okręciła Janosika wokół palca.

Zachowanie Agi już wcześniej rozgrzewało atmosferę, szczególnie, kiedy na jaw wyszło, że prowadziła grę na dwa fronty. To mocno nadszarpnęło zaufanie w grupie, szczególnie u Janosika, który otwarcie mówił o rozczarowaniu i poczuciu zdrady. Nic dziwnego, że wiele osób spodziewało się, iż jeśli przyjdzie moment wskazania przeciwnika do pojedynku, to właśnie Agnieszka usłyszy swoje nazwisko. Tymczasem po kilku dniach flirtu ze strony Agnieszki zamiast nominacji dostała kwiaty, a w sieci zawrzało. Internauci nie szczędzą krytyki Janosikowi i teraz karty się odwracają, i rośnie poparcie dla Karoliny.

Internauci stoją murem za Karoliną z "Farmy"

Po tym, co się wydarzyło na "Famie" i ryzyku, że w gospodarstwie pojawią się nowi uczestnicy w sieci zawrzało. Już wiadomo, że sojusze przestały istnieć, a na poszczególne decyzje mają wpływ emocje i spekulacje. Mimo to, fani "Farmy" nie wierzą, że to Karolina miałaby odpaść po tym, co działo się w ostatnim tygodniu. Internauci cieszą się, że utarła nosa Agnieszce i mają nadzieję, że to właśnie ją wybierze do pojedynku.

Nie lubię Karoliny ale niech wybierze Agnieszkę xD bo lalunia też się tylko ślizga

Dobrze, że ja nominował a Karolina dobrze też wyjaśniła na koniec wszystko. Sojusz Aga Karolina chyba już się skończył.

Idealnie to zrobiła haha ktoś Blondynie utarł nosa chociaż słowami 😂 no nic zobaczymy co dalej

Sądzicie, że Karolina faktycznie zdecyduje się wybrać Agnieszkę do pojedynku? Będzie się działo!

Produkcja "Farmy" zabrała głos ws. nowego odcinka

