Małgorzata Weremczuk i Karol Strasburger uważają, że miłość nie zna granic. A 37 lat różnicy wieku działa tylko na korzyść ich związku.

Nigdy się ze sobą nie nudzimy i nie pamiętam, żebym się tak przy kimś śmiała, jak przy nim! – mówi „Party” Małgorzata Weremczuk (34). Z Karolem Strasburgerem (71) zna się od wielu lat, ale dopiero niedawno dojrzeli do tego, aby być parą. Od przyjaźni i współpracy, bo Małgorzata od kilku lat jest menedżerką Karola, przeszli do... miłości. Nagłówki tabloidów jednak trochę na wyrost krzyczą: „Będzie ślub!”, „Aktor chce zostać ojcem!”.

Jeśli Karol poczuje, że chciałby mieć trzecią żonę, to będzie to jego decyzja. Naszą wspólną decyzją jest to, że jesteśmy razem. Karol po śmierci Irenki został sam, nie ma rodzeństwa ani dzieci. To, że ma młodą kobietę u boku, nie oznacza jednak, że ona tylko czeka, aby zajść w ciążę i tworzyć ze związku „biznes”. To niedorzeczne! – tłumaczy Weremczuk.