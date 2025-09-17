Karol Nawrocki, prezydent RP, podczas wizyty w Berlinie został serdecznie przywitany przez niemiecką Polonię. Otrzymał symboliczny prezent dla swojej 7-letniej córki, a w oficjalnych rozmowach z niemieckimi władzami stanowczo wspomniał o reparacjach wojennych dla Polski. Prezydent Niemiec zdecydował się na jasną odpowiedź.

Symboliczne powitanie Karola Nawrockiego w Berlinie

Ostatnio Karol Nawrocki rozpoczął oficjalną wizytę w Berlinie. Już pierwszego dnia spotkał się z wyjątkowym gestem ze strony Polonii. Pod hotelem, w którym zatrzymał się prezydent, wręczono mu biało-czerwone kwiaty, czyli symboliczne powitanie w stolicy Niemiec. Oprócz kwiatów, Nawrocki otrzymał także osobisty podarunek dla swojej 7-letniej córki Kasi w postaci pięknie haftowanego polskiego godła. Prezent ten wywołał wzruszenie i stał się jednym z najbardziej emocjonujących momentów wizyty.

Panie Prezydencie to jest prezent dla Kasi - powiedział jeden z mężczyzn i podarował obrazek.

Zaskoczony Karol Nawrocki szczerze podziękował:

Dziękuję, bardzo dziękuję

Emocjonalny moment pod hotelem pokazał, jak wielkie nadzieje w Karolu Nawrockim pokładają jego wyborcy. Całe wydarzenie zostało uwiecznione przez Kancelarię Prezydenta i opublikowane w mediach społecznościowych.

Polacy w Berlinie przywitali Prezydenta @NawrockiKn. Dziękujemy za to spotkanie! pic.twitter.com/LMVe9EPMN5 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 15, 2025

Spotkania Karola Nawrockiego z niemieckimi przywódcami

16 września prezydent Polski spotkał się z niemiecką głową państwa Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii w relacjach polsko-niemieckich. Poruszono tematy współpracy handlowej, bezpieczeństwa w Europie, a także polityki Unii Europejskiej.

Szczególne miejsce zajął temat reparacji wojennych. Nawrocki zaznaczył, że kwestia ta pozostaje istotna dla Polski i powinna zostać rozwiązana. Prezydent od dawna zapowiadał, że poruszy ten temat i w Berlinie powiedział wprost o tym, że temat "zadośćuczynieniu za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II Wojny Światowej" jest dla niego jednym z ważniejszych. Odpowiedź była błyskawiczna.

Odnosząc się do żądania reparacji ze strony polskiego prezydenta, prezydent Niemiec podkreślił, że dla Niemiec kwestia ta, z prawnego punktu widzenia, została definitywnie uregulowana - napisała rzeczniczka niemieckiego prezydenta Cerstin Gammelin na portalu X

