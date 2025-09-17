Wzruszający gest podczas wizyty w Berlinie! Karol Nawrocki dostał prezent dla córki
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Pod hotelem czekała na niego Polonia, która wręczyła mu biało-czerwone kwiaty i wyjątkowy prezent dla córki Kasi. Prezydent nie krył zaskoczenia!
Karol Nawrocki, prezydent RP, podczas wizyty w Berlinie został serdecznie przywitany przez niemiecką Polonię. Otrzymał symboliczny prezent dla swojej 7-letniej córki, a w oficjalnych rozmowach z niemieckimi władzami stanowczo wspomniał o reparacjach wojennych dla Polski. Prezydent Niemiec zdecydował się na jasną odpowiedź.
Symboliczne powitanie Karola Nawrockiego w Berlinie
Ostatnio Karol Nawrocki rozpoczął oficjalną wizytę w Berlinie. Już pierwszego dnia spotkał się z wyjątkowym gestem ze strony Polonii. Pod hotelem, w którym zatrzymał się prezydent, wręczono mu biało-czerwone kwiaty, czyli symboliczne powitanie w stolicy Niemiec. Oprócz kwiatów, Nawrocki otrzymał także osobisty podarunek dla swojej 7-letniej córki Kasi w postaci pięknie haftowanego polskiego godła. Prezent ten wywołał wzruszenie i stał się jednym z najbardziej emocjonujących momentów wizyty.
Panie Prezydencie to jest prezent dla Kasi
Zaskoczony Karol Nawrocki szczerze podziękował:
Dziękuję, bardzo dziękuję
Emocjonalny moment pod hotelem pokazał, jak wielkie nadzieje w Karolu Nawrockim pokładają jego wyborcy. Całe wydarzenie zostało uwiecznione przez Kancelarię Prezydenta i opublikowane w mediach społecznościowych.
Polacy w Berlinie przywitali Prezydenta @NawrockiKn. Dziękujemy za to spotkanie! pic.twitter.com/LMVe9EPMN5
— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 15, 2025
Spotkania Karola Nawrockiego z niemieckimi przywódcami
16 września prezydent Polski spotkał się z niemiecką głową państwa Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii w relacjach polsko-niemieckich. Poruszono tematy współpracy handlowej, bezpieczeństwa w Europie, a także polityki Unii Europejskiej.
Szczególne miejsce zajął temat reparacji wojennych. Nawrocki zaznaczył, że kwestia ta pozostaje istotna dla Polski i powinna zostać rozwiązana. Prezydent od dawna zapowiadał, że poruszy ten temat i w Berlinie powiedział wprost o tym, że temat "zadośćuczynieniu za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II Wojny Światowej" jest dla niego jednym z ważniejszych. Odpowiedź była błyskawiczna.
Odnosząc się do żądania reparacji ze strony polskiego prezydenta, prezydent Niemiec podkreślił, że dla Niemiec kwestia ta, z prawnego punktu widzenia, została definitywnie uregulowana
