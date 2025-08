6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość miała miejsce w Sejmie, gdzie nowy prezydent złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Następnie wygłosił swoje pierwsze orędzie, w którym podkreślił trudną drogę do urzędu, mówiąc między innymi:

Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem, wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tę pogardę i to, co działo się w czasie wyborów

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po zakończeniu przemówienia zakończył obrady Zgromadzenia Narodowego, a Karol Nawrocki rozpoczął dalszy ciąg dnia zaprzysiężenia.

Zaskakujące zachowanie prezydenta pod stadionem Legii

Po wystąpieniu w Sejmie Karol Nawrocki udał się na mszę świętą w intencji państwa i prezydenta do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej w Warszawie. Przejazd kolumny prezydenckiej prowadził przez ul. Łazienkowską, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu Legii Warszawa. Właśnie tam doszło do nieoczekiwanego incydentu. Gdy kolumna przejeżdżała obok stadionu, Karol Nawrocki niespodziewanie nakazał jej zatrzymanie. Wysiadł z pojazdu i udał się do grupy osób zgromadzonych przy obiekcie sportowym. Według relacji "Super Expressu", byli to sympatycy nowego prezydenta, którzy czekali na trasie przejazdu.

Internauci nie ukrywają zaskoczenia: "Coś takiego nigdy się nie zdarzyło"

Zdarzenie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci zwrócili uwagę na bezprecedensowy charakter zachowania prezydenta Nawrockiego. Jeden z użytkowników platformy X (dawniej Twitter) napisał:

Pewnie nie każdy ogląda TV... Już zaprzysiężony Prezydent Karol Nawrocki w drodze z Sejmu do Archikatedry zatrzymał całą kolumnę, wysiadł i podszedł do grupy ludzi stojących na trawniku. W okolicach stadionu Legii. Coś takiego chyba się nigdy nie zdarzyło urzędującemu prezydentowi

Karol Nawrocki po zaprzysiężeniu wyszedł przed Sejm

Zanim Karol Nawrocki udał się na mszę wyszedł do tłumu zgromadzonego przed Sejmem. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta RP Karol Nawrocki wyszedł do manifestujących przed Sejmem, ale zanim zaczął przemawiać usłyszał głośne "Sto lat". Nowy prezydent podziękował za ogromne wsparcie nie tylko podczas zaprzysiężenia, ale również podczas całej kampanii.

Drodzy rodacy Polki i Polacy jak ja z głębi serca cieszę się z tego, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście, że jesteście z prezydentem Polski i będziecie ze mną, w co głęboko wierzę, przez pięć najbliższych lat. mówił do zgromadzonego tłumu.

Zobaczcie, co działo się zaledwie kilkadziesiąt minut później. Tak Karol Nawrocki podziękował sympatykom, którzy czekali na niego pod stadionem Legii.

