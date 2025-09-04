3 września Karol Nawrocki, nowy prezydent Polski, odbył swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako głowa państwa. Miejsce nie było przypadkowe, bo udał się do Waszyngtonu, by spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Spotkanie odbyło się w Białym Domu i przebiegało w niezwykle podniosłej atmosferze.

Reklama

Karol Nawrocki zaskoczył Donalda Trumpa prezentami!

Prezydent USA przywitał Karola Nawrockiego z najwyższymi honorami, co dostrzegły media na całym świecie. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów wizyty był przelot formacji ośmiu amerykańskich myśliwców nad Waszyngtonem. Cztery samoloty F-16 uczciły pamięć o majorze Macieju Krakowianowi, który zginął tuż przed kolejną edycją AirShow w Radomiu. Kolejne myśliwce F-35 na niebie nad Białym Domem to wyjątkowy gest podkreślający relacje polsko-amerykańskie. To jeszcze nie koniec ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Waszyngtonie...

Nie tylko rozmowy przyciągnęły uwagę podczas tego spotkania. W trakcie wizyty Karol Nawrocki wręczył Donaldowi Trumpowi dwa niezwykle symboliczne prezenty:

Prezydent Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi dwa prezenty. Pierwszym z nich był obraz nawiązujący do przemówienia Donalda Trumpa z 2017 roku. Drugim podarunkiem była opaska z Powstania Warszawskiego, z Woli z1944 roku. Prezydent Trump także nawiązał do Powstania, do odwagi Polaków więc ten prezent wpisał się w narrację - powiedział Adam Bielan dla 'Super Expressu'

Adam Bielan, polityk towarzyszący prezydentowi w podróży, podkreślił, że ten gest miał głęboki wymiar historyczny. Donald Trump wcześniej sam wspominał w swoim przemówieniu o bohaterstwie polskich powstańców, dlatego ten prezent wpisał się w jego narrację o odwadze Polaków.

Polski prezydent też został obdarowany prezentami

Donald Trump nie pozostał dłużny. Prezydent USA przygotował dla Karola Nawrockiego i jego delegacji zestaw dość zaskakujących prezentów - jak określiły to amerykańskie media. Goście z Polski otrzymali m.in. charakterystyczne czapki z hasłem „Make America Great Again”, białe papierowe torby z podpisem Trumpa oraz ogromną odbitkę zdjęcia obu prezydentów zrobioną podczas spotkania w Gabinecie Owalnym.

Polski prezydent i jego zespół dostali więcej, niż się spodziewali, gdy złożyli wizytę w Białym Domu. Delegacja towarzysząca prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu została sfotografowana z gadżetami Donalda Trumpa, w tym z czapkami z napisem 'Make America Great Again' i białymi papierowymi torbami z podpisem amerykańskiego przywódcy - informuje serwis Daily Beast.

Spodziewaliście się takich prezentów od Donalda Trumpa?

Zobacz także:

Reklama