Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, znany był dotąd z nienagannych, eleganckich stylizacji. Niezależnie od okazji - oficjalne spotkania, mecze czy uroczystości - zawsze pojawiał się w klasycznym garniturze z krawatem. Tym razem jednak postanowił zaskoczyć opinię publiczną i porzucić formalny wizerunek na rzecz luźniejszego stylu.

Prezydent Nawrocki dał się sfotografować w niecodziennym dla siebie stroju. Jego wybór padł na szerokie, czarne spodnie oraz buty z wysoką cholewką. Do tego dobrał czarną bluzę i bomberkę w tym samym kolorze. Całość dopełniała czapka z daszkiem z wyhaftowaną flagą Polski. Taka stylizacja zdecydowanie odbiega od tego, do czego przyzwyczaił społeczeństwo.

Prezydent w nietypowej stylizacji w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jesionka

Niecodzienna stylizacja Karola Nawrockiego została uchwycona przez obiektywy, gdy prezydent opuszczał samolot w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jesionka im. Rodziny Ulmów. Żołnierze i oficjele obecni na miejscu mogli zobaczyć głowę państwa w zupełnie nowej odsłonie - bez garnituru, ale za to w swobodnym stroju, który zdecydowanie przyciągał wzrok. To właśnie tam po raz pierwszy publicznie zaprezentował się w stylizacji tak dalekiej od eleganckich standardów, jakich zwykło się oczekiwać od osoby pełniącej najwyższy urząd w państwie.

Karol Nawrocki zaskoczył strojem na lotnisku w Rzeszowie Instagram @prezydent_pl

Prezydent Karol Nawrocki nie po raz pierwszy w sportowym stylu

To nie pierwszy raz, kiedy Karol Nawrocki został przyłapany w luźniejszym ubiorze. Jak donosi „Fakt”, 42-letni prezydent został zauważony na jednej z siłowni na nowojorskim Manhattanie. I tam stylizacja wywołała spore zainteresowanie.

Podczas treningu Nawrocki miał na sobie czarną bluzę z kapturem, czapkę typu dżokejka w tym samym kolorze oraz krótkie, morskie spodenki z pomarańczowym napisem „Extreme”. Uzupełnieniem outfitu były czarne skarpety za kostki, sportowe buty i słuchawki. Choć siłownia to miejsce, gdzie taki ubiór nie budzi zdziwienia, to jednak dla głowy państwa - nawet tam - wybór sportowej stylizacji jest czymś nietypowym.

Karol Nawrocki zaskoczył strojem na lotnisku w Rzeszowie Instagram @prezydent_pl

Sportowe pasje prezydenta od początku jego kariery budzą duże zainteresowanie. Niedawno Karol Nawrocki pojawił się na meczu Legii Warszawa. Przy okazji zobaczył transparent wywieszony przez kibiców stołecznego klubu piłkarskiego.

Zdjęcia prezydenta w nieformalnym stroju szybko obiegły media społecznościowe. Internauci nie kryli zaskoczenia, a wielu z nich przyznało, że nie spodziewało się zobaczyć Karola Nawrockiego w tak swobodnym wydaniu.

Komentarze są podzielone. Jedni chwalą prezydenta za odwagę i dystans do siebie, inni natomiast twierdzą, że głowa państwa powinna trzymać się określonych kanonów wizerunkowych. Stylizacja Karola Nawrockiego z lotniska, jak i ta z siłowni, stają się viralowymi tematami.

