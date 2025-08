6 sierpnia 2025 roku Warszawa stała się centrum uwagi całego kraju. Tego dnia Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość miała miejsce przed Zgromadzeniem Narodowym i zgromadziła najważniejsze osoby w państwie oraz rodzinę nowej głowy państwa.

Reklama

Rodzina Karola Nawrockiego na uroczystości w Sejmie.

Wśród obecnych podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP byli najbliżsi: jego żona Marta Nawrocka, synowie Antoni i Daniel, siostra Nina Nawrocka oraz matka Elżbieta Nawrocka. Ich obecność miała wymiar nie tylko symboliczny, lecz także emocjonalny. Rodzina towarzyszyła Karolowi Nawrockiemu w jednym z najważniejszych momentów życia publicznego, podkreślając osobisty wymiar wydarzenia.

Dzieci prezydenta w centrum uwagi - ale nie wszystkie

Podczas uroczystości uwagę mediów przyciągnęli synowie Karola Nawrockiego. Czternastoletni Antoni, miłośnik piłki nożnej i kibic Lechii Gdańsk, prezentował się dumnie u boku ojca. Z kolei Daniel, adoptowany przez prezydenta, jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego i dziennikarskiego w Gdańsku.

Poruszenie wywołał brak jednej osoby - córki prezydenckiej pary, Kasi Nawrockiej. Podczas wieczoru wyborczego to właśnie ona skradła show – entuzjastycznie machała do publiczności, przesyłała całusy i układała dłonie w serduszka. Jej radość i bezpośredniość wzbudziły ogromną sympatię wśród obserwatorów ale jednocześnie olbrzymi hejt. Czy to właśnie dlatego Kasia Nawrocka nie pojawiła się w Sejmie wraz z resztą rodziny? Oficjalnie nie podano przyczyny nieobecności córki prezydenta.

Kim jest Nina Nawrocka, siostra Karola Nawrockiego?

Oprócz Antoniego i Daniela Nawrockich, prezydenta i pierwszą damę wspierała Elżbieta Nawrocka (matka) oraz Nina Nawrocka, siostra zaprzysiężonej właśnie głowy państwa.

Nina Nawrocka ma wykształcenie ekonomiczne, jednak pracuje jako szefowa cukierni Mercato. Wcześniej zaczynała w hotelu Hilton Gdańsk. Swoją przygodę z cukiernictwem rozpoczęła 11 lat temu. W 2016 roku zdobyła złoty medal na targach ExpoSweet. O swojej relacji z Karolem Nawrockim mówiła, że brat jest dla niej wielką inspiracją. Określiła go nawet słowami: "Jest takie jedno słowo klucz, które opisuje mojego brata to męstwo".

Zobacz także:

Reklama

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Wojciech Olkusnik/East News