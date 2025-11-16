Szokujący wpis pojawił się w piątkowy wieczór, 14 listopada 2025 roku, na portalu społecznościowym X. Użytkownik, reagując na zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego opublikowane przez oficjalny profil „Łączy nas Piłka”, zamieścił komentarz zawierający jawne groźby karalne. Fotografia przedstawiała prezydenta obserwującego mecz Polska–Holandia na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W odpowiedzi na ten post anonimowy internauta opublikował własne zdjęcie, na którym trzyma broń. Podpis do fotografii brzmiał: „do zobaczenia Karolku”. Wpis bardzo szybko zniknął z platformy, jednak jego zrzuty ekranu zdążyły rozprzestrzenić się w sieci, wywołując szerokie poruszenie społeczne.

Policja natychmiast zareagowała. Zatrzymano młodego mężczyznę

Reakcja służb była błyskawiczna. Komenda Stołeczna Policji już w sobotę rano, 15 listopada 2025 roku, ogłosiła, że rozpoczęła czynności operacyjne niezwłocznie po uzyskaniu informacji o groźbach opublikowanych na portalu X.

Warszawska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny mającego związek z publikacją gróźb wobec Prezydenta RP. Funkcjonariusze szybko ustalili jego tożsamość i podjęli działania. Zatrzymania dokonano zaledwie dzień po publikacji wpisu, co potwierdza determinację służb w zapewnieniu bezpieczeństwa głowie państwa.

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP czytamy we wpisie policji.

To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w toku dodała warszawska policja.

Warto przypomnieć, że szef Gabinetu Prezydenta RP potwierdził pojawienie się groźby śmierci wobec Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker dodał, że taka sytuacja miała miejsce nie po raz pierwszy.

Kim jest zatrzymany za groźby wobec prezydenta RP?

Zatrzymany mężczyzna to 19-letni obywatel Polski, mieszkający w powiecie otwockim. Według informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji, jest on podejrzewany o popełnienie przestępstwa z art. 190 §1 Kodeksu karnego. Artykuł ten dotyczy gróźb karalnych – czynu, za który grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja nie udostępniła szczegółowych danych osobowych zatrzymanego, jednak potwierdzono jego wiek oraz miejsce zamieszkania. Zgodnie z procedurami, mężczyzna został przesłuchany, a czynności śledcze są nadal w toku.

Groźby wobec osoby pełniącej funkcję Prezydenta RP traktowane są ze szczególną powagą. Artykuł 190 §1 Kodeksu karnego stanowi, że „kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

