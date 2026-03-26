Po objęciu funkcji prezydenta Polski, każde działanie Karola Nawrockiego jest szeroko komentowane nie tylko przez obywateli, lecz także przede wszystkim media. Po ostatnim zajściu z udziałem prezydenta swój jednoznaczny głos zabrała nie tylko stacja TVN, z której reporterem doszło do słownej potyczki, lecz także Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Karol Nawrocki w ostrych słowach do dziennikarza

Do sytuacji, która natychmiastowo obiegła polskie media, doszło w Przemyślu po spotkaniu Karola Nawrockiego z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W pewnym momencie Karol Nawrocki nie wytrzymał emocji. Po zadanym po przez reportera TVN24 Mateusza Półchłopka pytania o to, czy Nawrockiemu nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem, prezydent zrobił gwałtowany zwrot na scenie i w ostrych słowach odpowiedział dziennikarzowi.

O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Zrobiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia powiedział Nawrocki.

Nagranie bardzo szybko obiegło polskie media, wywołując burzę wśród komentujących. Teraz głos zabrała zarówno stacja TVN24, jak i dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Katarzyna Kolenda-Zaleska o zachowaniu Karola Nawrockiego względem dziennikarza TVN

Bezpośrednio po zarejestrowanej przez kamery sytuacji między Karolem Nawrockim a Mateuszem Półchłopkiem, głos zabrała stacja TVN24, oświadczając na portalu X:

Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, szczególnie w sytuacji, kiedy zachowanie polityka budzi wątpliwości. Przypominamy pytanie naszego reportera:Panie prezydencie, czy Panu już nie przeszkadza zażyłość Wiktora Orbana z Władimirem Putinem?Obrażanie i atak na dziennikarza nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie.

Na temat szeroko komentowanego zajścia jednoznacznie wypowiedziała się również dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Karol Nawrocki ostro zaatakował dziennikarza, bo ten śmiał zadać mu pytanie. Ale wiadomość, która płynie z tej historii i płynie do byłych rządzących, obecnych rządzących i przyszłych rządzących jest krótka. Nigdy nie przestaniemy zadawać pytań powiedziała Kolenda-Zaleska.

Co sądzicie o takim zachowaniu prezydenta?

Zobacz także: