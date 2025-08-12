8 sierpnia Warszawa stała się miejscem nieoczekiwanego zbiorowiska setek fanów białoruskiego rapera Maxa Korzha. Zgromadzenie odbyło się na dawnych terenach kolejowych przy ul. Ordona w dzielnicy Wola. Później było tylko gorzej.

Chaotyczne spotkanie na Woli: tłum fanów i interwencja policji

Początkowo niewinne spotkanie szybko przerodziło się w chaos. Na miejsce wezwano policję, która interweniowała, by opanować sytuację. Organizatorzy spontanicznego wydarzenia zostali ukarani mandatami.

Mieszkańcy dzielnicy Wola wyrazili swoje niezadowolenie za pośrednictwem mediów społecznościowych, wskazując na hałas i zamieszanie, jakie towarzyszyło zgromadzeniu.

Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym

Zaledwie dzień później, 9 sierpnia, Max Korzh wystąpił na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bilety na wydarzenie rozeszły się błyskawicznie, a stadion wypełnił się fanami artysty. Niestety, atmosfera koncertu wkrótce uległa pogorszeniu.

Według relacji świadków i nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych, tłum fanów napierał na barierki ochronne, co doprowadziło do przepychanek z ochroną. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeden ze świadków komentował:

To było przerażające! Fani dosłownie napierali na ochronę, a sytuacja wymykała się spod kontroli

Podczas koncertu pojawiły się także banderowskie flagi, co wzbudziło ogromne kontrowersje i oburzenie wśród części uczestników wydarzenia oraz w opinii publicznej. Jeden z incydentów zakończył się interwencją ratowników medycznych, którzy musieli udzielić pomocy jednej z ochroniarek.

Ostre oświadczenie operatora PGE Narodowego

W odpowiedzi na wydarzenia, operator Stadionu Narodowego opublikował oficjalne oświadczenie. Spółka PL.2012+ jednoznacznie potępiła zachowania, do jakich doszło podczas koncertu Maxa Korzha:

Ubolewamy, że w trakcie wspomnianego wydarzenia pojawiły się flagi budzące jednoznacznie negatywne skojarzenia historyczne. Nasz obiekt jest miejscem o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym, dlatego z całą stanowczością potępiamy wszelkie przejawy agresji, zarówno fizycznej, jak i słownej oraz wszelkie formy propagowania totalitaryzmów

Stanowisko spółki zostało podzielone także przez organizatorów wydarzenia. Oświadczenie miało na celu nie tylko zdystansowanie się od incydentów, ale także wyznaczenie jasnych granic dotyczących tego, jakie zachowania są niedopuszczalne podczas imprez masowych organizowanych na obiekcie o tak dużym znaczeniu.

Prokuratura zawiadomiona – sprawa koncertu może mieć finał w sądzie

Najbardziej szokującym elementem całej sprawy jest fakt, że zarząd spółki PL.2012+ złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W oficjalnym komunikacie podkreślono:

Zarząd Spółki PL.2012+, będącej operatorem obiektu, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Wspólnie z organizatorem podkreślamy, że stanowczo i jednoznacznie potępiamy eksponowanie treści propagujących jakikolwiek totalitarny ustrój oraz nawołujące do nienawiści

Oznacza to, że sprawa może trafić do sądu, a osoby odpowiedzialne za eksponowanie zakazanej symboliki oraz prowokowanie zamieszek mogą ponieść konsekwencje prawne. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o postawieniu zarzutów konkretnym osobom, jednak działania prokuratury są w toku.

Dantejskie sceny podczas koncertu białoruskiego rapera w Warszawie, fot. TikTok/bunny.brows

Dantejskie sceny podczas koncertu białoruskiego rapera w Warszawie, fot. TikTok/bunny.brows

