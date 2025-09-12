Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że atak rosyjskich dronów, który miał miejsce 10 września 2025 r., był testem ze strony Federacji Rosyjskiej. Jak zaznaczył, test ten miał na celu sprawdzenie odporności polskiego społeczeństwa, a także stabilności i funkcjonowania urzędów politycznych w państwie.

Reklama

Zdarzenie to miało miejsce w polskiej przestrzeni powietrznej i zostało zaklasyfikowane jako element szerszej wojny hybrydowej, w której Polska – jak mówił prezydent – uczestniczy wprost od czterech lat.

Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po pojawieniu się rosyjskich dronów

W odpowiedzi na incydent, w czwartek po godzinie 17 rozpoczęła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu udział wzięli m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, najwyżsi dowódcy wojskowi oraz parlamentarzyści.

Celem spotkania było omówienie bezpieczeństwa państwa po wydarzeniach z 10 września. Prezydent Nawrocki na początku posiedzenia wyraził nadzieję, że dyskusja będzie prowadzona „bez emocji politycznych”, koncentrując się na poważnym problemie naruszenia bezpieczeństwa Polski.

Mam wielkie nadzieje, że po emocjach w Sejmie, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, będziemy dyskutować wokół poważnego problemu, który odnosi się do 10 września, bez emocji politycznych, bo taki ma mieć efekt RBN, że rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, jak wygląda bezpieczeństwo państwa powiedział prezydent RP, otwierając posiedzenie.

Karol Nawrocki nie ma wątpliwości ws. wojny hybrydowej

Karol Nawrocki jednoznacznie stwierdził, że Polska od czterech lat uczestniczy w wojnie hybrydowej. Wskazał, że działania hybrydowe Rosji mają miejsce nie tylko na lądzie – na granicy Polski, ale również na Morzu Bałtyckim oraz w powietrzu.

Jeśli ktoś miał wątpliwości, że od czterech lat Polska uczestniczy wprost w wojnie hybrydowej, to myślę, że 10 września 2025 r., może ostatecznie te wątpliwości porzucić przekazał prezydent RP.

Dodatkowo podkreślił, że aspekt wojny hybrydowej obejmuje także społeczeństwo i przestrzeń informacyjną, gdzie Rosja stosuje dezinformację. Zdaniem prezydenta, atak z 10 września to tylko jeden z przykładów prób destabilizacji Polski.

Podczas posiedzenia RBN prezydent podkreślał, że mimo różnic politycznych, w obliczu zagrożenia Polska pokazała jedność klasy politycznej. Nawrocki mówił również o jedności sojuszniczej – współpracy z krajami Unii Europejskiej i NATO.

Atak rosyjskich dronów z 10 września 2025 r. był testem, który zafundowała nam Federacja Rosyjska. Ten test miał dotyczyć z jednej strony odporności polskiego społeczeństwa, z drugiej strony pewnej stabilności, kwestii urzędów politycznych w państwie dodał Nawrocki.

Prezydent Nawrocki jednoznacznie zapowiedział potrzebę zwiększenia inwestycji w systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Wskazał, że należy zarówno kupować nowe systemy, jak i rozwijać technologie krajowe w tym zakresie.

Mam głębokie przekonanie, że musimy zwiększyć inwestycje w obronę powietrzną i przeciwrakietową, zarówno w zakup nowych systemów, jak i w rozwój krajowych technologii powiedział prezydent RP.

W środę Donald Tusk rozmawiał z przedstawicielami europejskich państw. Sojusznicy NATO zapowiedzieli już wsparcie dla Polski. Do naszego kraju mają trafić m.in. systemy obronne Patriot, helikoptery oraz żołnierze m.in. z Holandii, Czech oraz Szwecji.

W piątek, 12 września na wniosek Polski ma się odbyć zebranie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Reklama

Zobacz także: Donald Trump zaskoczył nowym komentarzem o rosyjskich dronach nad Polską. Jest reakcja Donalda Tuska