W nocy z wtorku na środę, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, doszło do poważnego incydentu. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony pochodzące z Federacji Rosyjskiej. Sytuacja została określona jako „akt agresji”, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Polski.

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast wdrożono procedury obronne. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Donald Trump wywołał falę komentarzy słowami o rosyjskich dronach

Do wydarzenia odniósł się prezydent USA Donald Trump, który został zapytany przez dziennikarzy o wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Trump odpowiedział, że obecność maszyn mogła być efektem pomyłki.

To mogła być pomyłka. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Mam nadzieję, że to się zakończy powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

To już druga wypowiedź Trumpa na temat incydentu. Wcześniej, w środę, odniósł się do sprawy na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Później Trump rozmawiał z Karolem Nawrockim o rosyjskich dronach przez telefon.

Komentarze Trumpa spotkały się także z reakcjami poza Polską. Steven Karl Pifer, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Ukrainie, odniósł się do słów Trumpa z ironią, pisząc: „19 pomyłek?”.

Donald Tusk i Radosław Sikorski reagują na komentarz Donalda Trumpa

Słowa prezydenta USA wywołały poruszenie na polskiej scenie politycznej. Premier Donald Tusk nie krył swojej dezaprobaty i zamieścił na platformie X jednoznaczny komentarz.

Chcielibyśmy również, aby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale tak nie było. I wiemy o tym napisał Tusk.

Równie stanowczo zareagował szef MSZ Radosław Sikorski, który podkreślił, że wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej nie było pomyłką.

Rosyjskie drony nad Polską

Dowództwo Operacyjne jasno wskazało, że incydent stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, a charakter działań Rosji został oceniony jako prowokacja. Mimo że Donald Trump zasugerował, że mogło dojść do „pomyłki”, polskie władze stanowczo odrzucają taką interpretację.

Premier, szef MSZ, a także byli amerykańscy dyplomaci sugerują, że działania Rosji miały świadomy i groźny charakter. Sytuacja ta wywołała międzynarodowe zaniepokojenie i postawiła pod znakiem zapytania bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej państw NATO. Dzisiaj odbędzie się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

