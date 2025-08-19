Karol Nawrocki z zakazem prowadzenia auta! SOP przejmuje władzę nad kierownicą

Karol Nawrocki, nowo zaprzysiężony prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie mógł samodzielnie prowadzić samochodu przez najbliższe pięć lat swojej kadencji. Nie jest to jednak wynik żadnej ustawy ani oficjalnego przepisu. Decyzja ta wynika z niepisanej, lecz konsekwentnie przestrzeganej procedury stosowanej przez Służbę Ochrony Państwa (SOP).

Reklama

Każdy polski prezydent – od Aleksandra Kwaśniewskiego po Andrzeja Dudę – rezygnował z samodzielnego prowadzenia pojazdów w czasie sprawowania urzędu. Zasada ta obowiązuje również Karola Nawrockiego i wiąże się z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa głowie państwa.

Karol Nawrocki ma zakaz prowadzenia auta. SOP przejmuj stery

Powody, dla których prezydent Karol Nawrocki nie może samodzielnie prowadzić samochodu, są dwa. Pierwszy to bezpieczeństwo. Gdyby prezydent uczestniczył w wypadku za kierownicą, mogłoby to stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla jego zdrowia, ale także wywołać kryzys polityczny i medialny. Dlatego SOP przejmuje pełną odpowiedzialność za transport głowy państwa. Drugim powodem są kwestie wizerunkowe. Każdy incydent z udziałem prezydenta prowadzącego pojazd mógłby zostać surowo oceniony przez opinię publiczną i media. Aby uniknąć potencjalnych kontrowersji, prezydent rezygnuje z prowadzenia samochodu na czas trwania kadencji.

Transport prezydenta RP znajduje się w pełni pod kontrolą SOP. Przejmując odpowiedzialność za każdy przejazd głowy państwa, SOP tworzy specjalnie przygotowane konwoje liczące od trzech do sześciu pojazdów. Każdy z samochodów pełni inną funkcję – od eskorty po wozy wsparcia. Kierowcy SOP to wyszkoleni specjaliści, zdolni do natychmiastowej reakcji na wszelkie zagrożenia. Nawet najkrótsze trasy są zaplanowane z dużą precyzją. SOP działa zgodnie z wewnętrznymi procedurami, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka jakichkolwiek incydentów podczas przejazdu prezydenta.

Karol Nawrocki ma limuzynę za 2 mln zł

Karol Nawrocki podróżuje opancerzoną limuzyną BMW serii 7 Protection, która została zaprojektowana z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. Jej wartość to około 2 mln zł. Pojazd ten wytrzymuje ostrzał z broni maszynowej, eksplozje granatów oraz ataki dronów. Wyposażono go m.in. w kuloodporne szyby oraz system filtracji powietrza na wypadek ataku chemicznego.

Pod maską znajduje się silnik V8 o mocy 530 KM, który pozwala rozpędzić się do 100 km/h w zaledwie 6,6 sekundy. To nie tylko mobilna forteca, ale także luksusowy środek transportu, zapewniający prezydentowi komfort i bezpieczeństwo podczas każdej podróży.

Obecnie wszystkie oczy skierowane są na prezydenta RP. Ostatnio wielkie emocje wywołała nowa doradczyni Karola Nawrockiego, która w poniedziałek oficjalnie dołączyła do Kancelarii Prezydenta.

Reklama

Zobacz także: Prezydent Karol Nawrocki nie poleciał na spotkanie do Waszyngtonu. Teraz się tłumaczy