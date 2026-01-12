Karol i Marta Nawroccy chętnie wspierają Polaków rywalizujących w różnych dyscyplinach sportowych. Tym razem zdecydowali się wspierać polskich skoczków podczas konkursu Pucharu Światu odbywającego się w Zakopanem, na Wielkiej Krokwi. Było to wyjątkowo ważne wydarzenie dla kibiców, ponieważ właśnie w miniony weekend wieloletnią karierę zakończył Kamil Stoch. Para prezydencka zdobyła się w tej sytuacji na wzruszający gest.

Nawroccy kibicowali skoczkom w Zakopanem. Nie zapomnieli o Kamilu Stochu

Karol i Marta Nawroccy pojawili się podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, co spotkało się z dużym uznaniem zarówno wśród uczestników wydarzenia, jak i internautów.

Fajnie, że byliście!

Dziękujemy za obecność. To była wyjątkowa niedziela. pisali internauci do pary prezydenckiej

Konkurs skoków narciarskich w Zakopanem przyciągnął prawdziwe tłumy. Wszyscy chcieli zobaczyć ostatni występ Kamila Stocha, który właśnie wczoraj zakończył swoją karierę. Po wręczeniu przez prezydenta medali dla laureatów tegorocznego konkursu, przyszedł czas na pożegnanie legendy polskich skoków.

Karol Nawrocki postanowił podsumować miniony sportowy weekend we wpisie w mediach społecznościowych; pogratulował zwycięzcom zmagań, wyraził uznanie dla polskich sportowców oraz publicznie zwrócił się do kończącego karierę Kamila Stocha.

Dziś także Wielka Krokiew w Zakopanem - wspaniała atmosfera, biało-czerwone flagi i Konkurs Indywidualny Pucharu Świata. To był ostatni występ Kamila Stocha - dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy. Gratulacje dla zwycięzców i wyrazy uznania dla polskich skoczków za walkę do końca. napisał prezydent Karol Nawrocki

Marta Nawrocka nagle zwróciła się do Kamila Stocha

W mediach społecznościowych nie zabrakło również słów od pierwszej damy. Marta Nawrocka opublikowała zdjęcia ze sportowej imprezy i zwróciła się do Kamila Stocha dziękując mu a sportowe emocje.

Zakopane. Konkurs Indywidualny Pucharu Świata oraz pożegnalny skok naszego mistrza Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Dziękujemy za ogromne sportowe emocje i wielkie osiągnięcia. napisała na Instagramie Marta Nawrocka

