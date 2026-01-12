Karol i Marta Nawroccy kibicowali skoczkom w Zakopanem. Pierwsza dama zwróciła się do Stocha
W Zakopanem odbył się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, a na widowni nie zabrakło pary prezydenckiej. Karol i Marta Nawroccy kibicowali polskim skoczkom, a także zwrócili się we wzruszających słowach do Kamila Stocha, który właśnie podczas tego turnieju zakończył swoja karierę.
Karol i Marta Nawroccy chętnie wspierają Polaków rywalizujących w różnych dyscyplinach sportowych. Tym razem zdecydowali się wspierać polskich skoczków podczas konkursu Pucharu Światu odbywającego się w Zakopanem, na Wielkiej Krokwi. Było to wyjątkowo ważne wydarzenie dla kibiców, ponieważ właśnie w miniony weekend wieloletnią karierę zakończył Kamil Stoch. Para prezydencka zdobyła się w tej sytuacji na wzruszający gest.
Nawroccy kibicowali skoczkom w Zakopanem. Nie zapomnieli o Kamilu Stochu
Karol i Marta Nawroccy pojawili się podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, co spotkało się z dużym uznaniem zarówno wśród uczestników wydarzenia, jak i internautów.
Fajnie, że byliście!
Dziękujemy za obecność. To była wyjątkowa niedziela.
Konkurs skoków narciarskich w Zakopanem przyciągnął prawdziwe tłumy. Wszyscy chcieli zobaczyć ostatni występ Kamila Stocha, który właśnie wczoraj zakończył swoją karierę. Po wręczeniu przez prezydenta medali dla laureatów tegorocznego konkursu, przyszedł czas na pożegnanie legendy polskich skoków.
Karol Nawrocki postanowił podsumować miniony sportowy weekend we wpisie w mediach społecznościowych; pogratulował zwycięzcom zmagań, wyraził uznanie dla polskich sportowców oraz publicznie zwrócił się do kończącego karierę Kamila Stocha.
Dziś także Wielka Krokiew w Zakopanem - wspaniała atmosfera, biało-czerwone flagi i Konkurs Indywidualny Pucharu Świata. To był ostatni występ Kamila Stocha - dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy. Gratulacje dla zwycięzców i wyrazy uznania dla polskich skoczków za walkę do końca.
Marta Nawrocka nagle zwróciła się do Kamila Stocha
W mediach społecznościowych nie zabrakło również słów od pierwszej damy. Marta Nawrocka opublikowała zdjęcia ze sportowej imprezy i zwróciła się do Kamila Stocha dziękując mu a sportowe emocje.
Zakopane. Konkurs Indywidualny Pucharu Świata oraz pożegnalny skok naszego mistrza Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Dziękujemy za ogromne sportowe emocje i wielkie osiągnięcia.
Zobacz także:
- Andrzej Duda zaskoczył podczas spotkania z Karolem Nawrockim. Ekspertka nie miała wątpliwości
- Para prezydencka wzięła udział w Orszaku Trzech Króli. Marta Nawrocka zachwyciła stylizacją
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.