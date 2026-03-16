Teyana Taylor została nagrana za kulisami Oscarów, gdy wyraźnie wzburzona krzyczała do mężczyzny i zarzucała mu, że „wyskakuje z łapami do kobiety”. Według doniesień TMZ, jego zachowanie miało wyprowadzić artystkę z równowagi. Co takiego się tam stało? Szczegóły zajścia okazują się wciąż niejasne.

Wielka afera na gali Oscarów

Za kulisami Oscarów doszło do ostrego spięcia z udziałem Teyany Taylor. Wideo, które pojawiło się w sieci, pokazuje ją wręcz wściekłą i w trakcie wymiany zdań z mężczyzną, którego tożsamość początkowo nie była jasna. Na nagraniu widać, że sytuacja dzieje się w tłumie, a Taylor nie ukrywa emocji i podnosi głos, wykrzykując:

Jesteś mężczyzną, który wyskakuje z łapami do kobiety. Jesteś chamski

Zdarzenie szybko przykuło uwagę osób znajdujących się w pobliżu.

Co stało się za kulisami Oscarów?

Według doniesień TMZ mężczyzna z nagrania miał być ochroniarzem. Serwis podaje, że doszło do fizycznej interwencji: miał on rzekomo przytrzymać Teyanę Taylor lub ją popchnąć. Taka reakcja ochrony miała wiązać się z próbą uniemożliwienia jej ponownego wejścia na scenę. Jednocześnie nie jest jasne, dlaczego ochroniarz miałby próbować ją przytrzymać ani czy to zdarzenie poprzedziło coś jeszcze innego.

Zajście nie pozostało jednak niezauważone. Po tym, jak Taylor zaczęła krzyczeć, inni goście zwrócili uwagę na konflikt i próbowali zorientować się, co się stało. Na miejscu miały pojawić się pytania kierowane do artystki, a część osób próbowała ją uspokoić, by sytuacja nie eskalowała.

Co ciekawe, według TMZ ochroniarz miał domagać się od artystki przeprosin. Na ten moment nie wiadomo, jak zakończyła się cała sytuacja. Nagranie z zajścia momentalnie jednak obiegło internet, wzbudzając skrajne emocje wśród odbiorców. Póki co sama Teyana Taylor nie odniosła się do sprawy.

Polak zdobył Oscara!

Afera z udziałem wokalistki nie jest jedynym głośnym wydarzeniem z tego wieczoru. Gala przyniosła również moc pozytywnych wrażeń naszemu rodakowi - Maćkowi Szczerbowskiemu, który otrzymał Oscara za krótkometrażową animację "The Girl Who Cried Pearls"! Co ciekawe, po otrzymaniu statuetki Polak zabrał głos podczas konferencji prasowej i to w ojczystym języku:

Poznaniaki, kocham was! (...) Dziękuję, że mnie od czasu do czasu zapraszacie

