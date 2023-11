2 z 4

Kanye West u Donalda Trumpa

Kanye West od dawna zapowiadał, że chce się spotkać z Donaldem Trumpem. Raper w końcu dopiął swego. Co ciekawe, wcześniej w Gabinecie Owalnym gościła także jego żona, Kim Kardashian. Donald Trump z uwagą słuchał tego, co miał mu do przekazania muzyk. A było tego naprawdę sporo. Niestety, większość z tego, co powiedział Kanye West, jest kompletnie niezrozumiała. Zagraniczne media do tej pory analizują, co tak naprawdę chciał przekazać prezydentowi raper.

Kanye West mówił bowiem między innymi o problemie nielegalnej broni. Oprócz tego wyznał, że był źle zdiagnozowany, i wcale nie cierpi na chorobę dwubiegunową, a jedynie... słabo sypia! Raper powtarzał także, że popiera Donalda Trumpa, bo dzięki niemu i jego kampanii poczuł się jak superbohater. Podobno czapka z napisem "Make America GreatAgain" (symbol kampanii prezydenckiej Trumpa) dodała mu tej siły. Kanye West był szczery do tego stopnia, że wyznał, iż jego iloraz inteligencji wynosi 98.

Donald Trump przysłuchiwał się temu z zaciekawieniem i przytakiwał głową, choć nie zdobył się na wyrażenie własnych przemyśleń. Na koniec stwierdził jedynie, że Kanye West to "mądry facet, który mądrze mówi". Nas zastanowiło jednak coś innego. Patrząc na zdjęcia, które pojawiły się właśnie w sieci można odnieść wrażenie, że Kanye West został nieco lepiej potraktowany niż nasz prezydent, który niedawno gościł w Gabinecie Owalnym. Dlaczego? Zobaczcie kolejny slajd!