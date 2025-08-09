W środę, 6 sierpnia Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na urząd prezydenta RP w Sejmie. Ceremonia miała podniosły charakter, jednak nie obyło się bez kontrowersji. Wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko mediów i polityków, ale również środowisk aktywnych w sieci.

Kancelaria Sławomira Mentzena opublikowała szyderczy mem po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego

Kancelaria podatkowa Sławomira Mentzena, znanego z ciętego języka i aktywności w mediach społecznościowych, opublikowała na Facebooku prześmiewczą grafikę dotyczącą nowego prezydenta. Mem sugerował, że wybór Karola Nawrockiego na prezydenta jest absurdem. Całość opatrzono kąśliwym komentarzem: „Jak do tego doszło, nie wiem”.

Sławomir Mentzen nie pojawił się na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego

Co ciekawe, sam Sławomir Mentzen nie pojawił się w Sejmie na zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Na platformie X zamieścił jednak wpis, w którym złożył Karolowi Nawrockiemu życzenia. Ton tego wpisu był stonowany i kurtuazyjny, zupełnie odmienny od prześmiewczego charakteru publikacji kancelarii.

Powodzenia Panie Prezydencie! Dużo siły, odwagi i wytrwałości. Polska będzie tego bardzo potrzebowała! napisał w mediach społecznościowych były kandydat na prezydenta.

Kancelaria Sławomira Mentzena wywołała oburzenie wśród polityków

Wśród osób, które zareagowały negatywnie na publikację kancelarii, znalazła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Olga Semeniuk-Patkowska. Na platformie X skrytykowała poziom żartu, a także wytknęła nieobecność lidera Konfederacji na zaprzysiężeniu nowego prezydenta RP.

Tak się bawi kancelaria Sławomira Mentzena. Żenujące, nieśmieszne, podobnie jak brak lidera Konfederacji na zaprzysiężeniu Prezydenta Karola Nawrockiego. To jest ta poważna oferta dla wyborców prawicy’?! napisała Semeniuk-Patkowska.

Opublikowany mem błyskawicznie wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Część internautów uznała żart za trafny i celny, inni odebrali go jako niestosowny i obraźliwy. Dyskusja w sieci podzieliła użytkowników na dwa obozy – zwolenników ciętego humoru i krytyków tego typu działań.

Sam prezydent RP nie zareagował na tę zaczepkę. Po zaprzysiężeniu Nawroccy zamieszkali w Belwederze i skupili się na nadchodzących wyzwaniach, m.in. pierwszych wizytach pary prezydenckiej.

