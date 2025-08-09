Karol Nawrocki został zaprzysiężony na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonia odbyła się przed Zgromadzeniem Narodowym w Warszawie i towarzyszyły jej oficjalne uroczystości przez większą część dnia. To wydarzenie zgromadziło wielu polityków, a także gości z kraju i zza granicy, stanowiąc jedno z kluczowych wydarzeń politycznych tego roku.

Reklama

Kurscy gospodarzem prywatnego świętowania – co się wydarzyło?

Po zakończeniu oficjalnych obchodów świętowanie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przeniosło się do domu Jacka i Joanny Kurskich. To właśnie żona byłego szefa TVP opublikowała wideo z tej prywatnej imprezy, które natychmiast obiegło media społecznościowe. Joanna Kurska poinformowała: „Świętowanie skończyło się w naszym domu”.

Nagranie przedstawia Jacka i Joannę Kurskich tańczących w rytm hitu disco polo – „Żono moja” zespołu Masters. Wideo wywołało poruszenie wśród internautów, a jego emocjonalny charakter wzbudził wiele komentarzy.

Goście z Polski i USA w domu byłego szefa TVP

Joanna Kurska w swoim wpisie podkreśliła, że w ich warszawskim domu gościli zarówno przyjaciele z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych. „Tak wielu przyjaciół z Polski i USA zjechało na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta do Warszawy, że świętowanie skończyło się w naszym domu. Kochani, dziękujemy, że jesteście” – napisała.

Dom Kurskich stał się miejscem spotkań polityków związanych z PiS oraz osobistości z zagranicy. Impreza, choć prywatna, zyskała szeroki rozgłos ze względu na opublikowane wideo i udział prominentnych postaci życia publicznego.

Taniec przy „Żono moja” – wideo Joanny Kurskiej

Nagranie, które udostępniła Joanna Kurska na Instagramie, pokazuje parę tańczącą przy utworze „Żono moja” zespołu Masters. Wideo szybko zdobyło popularność w sieci, a wielu internautów nie kryło zaskoczenia taką formą świętowania.

Wybór muzyki nie był przypadkowy. Jacek Kurski, jako były prezes TVP, był znany z promowania muzyki disco polo w mediach publicznych. Sam Kurski argumentował to chęcią uniknięcia stygmatyzowania milionów Polaków, którzy są fanami tego gatunku. W jego opinii, disco polo zasługuje na miejsce w przestrzeni publicznej.

Powrót Jacka Kurskiego z USA i jego nowa rola w mediach

Jacek Kurski pełnił funkcję Alternate Executive Director w Banku Światowym w Waszyngtonie od grudnia 2022 r. Jednak 19 grudnia 2023 r. premier Donald Tusk podjął decyzję o jego odwołaniu. Kurski przestał reprezentować Polskę w instytucjach finansowych.

Po powrocie do Polski, Kurski wraz z rodziną osiedlił się w kraju, a pod koniec 2024 r. dołączył do redakcji wPolsce24. Jego obecność w mediach ponownie wywołała zainteresowanie opinii publicznej.

Reklama

Zobacz także: Nawroccy dali 200 zł na tacę! Ksiądz komentuje