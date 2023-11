Problem ogromnej ilości śmieci na świecie to gorący temat, o którym warto mówić. Dlatego Joanna Krupa, Anna Dereszowska i Michał Piróg postanowili dołączyć do kampanii edukacyjnej Żywiec Zdrój, a hasztag #dożółtegokosza pojawił się na profilach wielu gwiazd i influencerów. O co w tym wszystkim chodzi? Na swoich kanałach w social mediach znani i lubiani zachęcają do segregacji plastikowych opakowań i wyrzucaniu plastikowych butelek do… żółtego kosza na śmieci!

Kampania Żywiec Zdrój #dożółtegokosza

Żywiec Zdrój pragnie pokazać, jak w prosty sposób można ograniczyć ilość plastikowych odpadów w środowisku. Kampania prowadzona pod hasłem „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza” jest 11. odsłoną programu Żywiec Zdrój „Po stronie natury”. Dlaczego jest tak ważna? Prawidłowe segregowanie i wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników to banalne czynności, które realnie przyczyniają się do ochrony środowiska. W ramach kampanii edukacyjnej, której towarzyszy hashtag #dożółtegokosza, marka inspiruje do modyfikacji codziennych nawyków i tłumaczy, jak w prosty sposób przyczynić się do zmniejszenia ilości plastiku w otoczeniu.

Przekaz jest bardzo prosty - sięgając po plastikową butelkę zawsze pamiętajmy, aby po wypiciu wody, wyrzucić ją do żółtego kosza lub innego pojemnika przeznaczonego na tworzywa sztuczne (jeśli w naszym otoczeniu nie nastąpiła jeszcze wymiana koszy). Plastik jest surowcem wtórnym, który po wykorzystaniu może i powinien zostać ponownie przetworzony. To czy wróci do środowiska w formie odpadu czy zyska kolejne życie, zależy już tylko od nas! Oprócz Joanny Krupy, do kampanii #dożółtegokosza dołączyli też Ania Dereszowska, Michał Piróg, Reni Jusis, Klaudia Halejcio, Alan Andersz, Krzysztof Gonciarz, Olga Frycz, Jankes, Lisie Piekło, Modny Tata oraz Ekskluzywny Menel.

Kampania „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza” wyszła także na ulice Warszawy. Słupy reklamowe w Warszawie przeszły prawdziwą metamorfozę i zamieniły się… w żółte kosze do segregacji! Zgodnie z hasłem kampanii „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza” Warszawiacy mogli wrzucić do jednego z koszy plastikowe butelki, które następnie zostały poddane recyklingowi.

Czy Polacy wiedzą jak poprawnie segregować odpady?

W ramach kampanii #dożółtegokosza Żywiec Zdrój przeprowadził badanie „Polacy o segregacji odpadów”, w którym sprawdził stan wiedzy Polaków w temacie segregacji i recyklingu plastiku. Wyniki są zaskakujące! Choć ponad 90 procent z nas deklaruje, że na co dzień segreguje odpady i znajomość zasad segregacji nie stanowi większego problemu, to ponad 40 procent konsumentów nie wie, że plastik powinien trafiać zawsze do żółtego kosza. Co więcej, prawie 40 procent badanych nie widzi sensu segregacji odpadów, ponieważ uważa, że podczas odbioru śmieci są ponownie mieszane w śmieciarce...

Właśnie z tymi mitami postanowił zmierzyć się znany youtuber Krzysztof Gonciarz, który osobiście sprawdził, jak wygląda droga butelki od wrzucenia jej #dożółtegokosza, aż po proces recyklingu. W przygotowanym filmie we współpracy z Żywiec Zdrój, youtuber zabiera nas w nietypową podróż śmieciarką i obala funkcjonujące w społeczeństwie mity dotyczące recyklingu. Gonciarz w przystępny i prosty sposób pokazuje, jak faktycznie wygląda proces segregacji oraz recyklingu odpadów. Dlaczego tak ważne jest wyrzucanie butelek #dożółtegokosza? Ponieważ jest to szansa na nadanie im kolejnego życia i powrót w postaci mebla, zabawki, ubrania, czy kolejnej butelki.

