W 1999 roku, czyli dokładnie 20 lat temu przy hipermarkecie w Częstochowie powstał pierwszy w Polsce Pasaż Tesco, który szybko zdobył uznanie klientów. Dziś, w obliczu niesłabnącej popularności, liczba przestrzeni zakupowych Pasaży Tesco stale rośnie i rozwija skrzydła, obejmując swoim zasięgiem cały kraj.

Kampania z gwiazdami na 20-lecie Pasaży Tesco

Z okazji okrągłego jubileuszu Pasaży Tesco powstał specjalny spot z udziałem gwiazd - Małgorzaty Rozenek-Majdan, Natalii Siwiec oraz Doroty Gardias, które w towarzystwie uczniów Szkoły Podstawowej ze wzruszeniem wspominają m.in. swoje najbardziej udane prezenty urodzinowe oraz marzenia z okresu z dzieciństwa.

Co w wieku 20 lat chciała robić Natalia Siwiec? Jaki podarunek urodzinowy od rodziców był spełnieniem dziecięcego marzenia Małgorzaty Rozenek-Majdan? Które wydarzenie zorganizowane przez Pasaże Tesco najlepiej wspomina Dorota Gardias?

20 lat razem - wydarzenia i konkursy z okazji urodzin Pasaży Tesco

Spot z udziałem gwiazd to niejedyna niespodzianka dla klientów. Pasaże Tesco przygotowały mnóstwo urodzinowych atrakcji. Wśród nich, eventy z gwiazdami w wybranych obiektach, a także wspaniałe konkursy z nagrodami. Do tego, huczne otwarcia nowych sklepów połączone z wydarzeniami towarzyszącymi. Ku uciesze wielu fanów Pasaży Tesco, do grona najemców dołączą kolejne lubiane marki, na które czekali z niecierpliwością.

20-lecie Pasaży Tesco - harmonogram wydarzeń

Już 26 października w Pasażu Tesco na warszawskim Gocławiu odbędzie się event z udziałem plejady polskich gwiazd. Przed wami moc atrakcji!

11:00 - start wydarzenia z Dominikiem Rupińskim - youtuberem i influencerem, który odsłoni sekrety social mediów

12:00-12:30 - możliwość poznania wielu gwiazd, m.in. Małgorzaty Rozenek, Natalii Siwiec i Doroty Gardias oraz uroczyste wręcznie nagrody w konkursie Śniadanie na szóstkę

12:30-13:30 - warsztaty kulinarne z ambasadorem jubileuszu Mateuszem Gesslerem

Śledźcie stronę pasaztesco.pl i wypatrujcie wyjątkowych okazji, które Pasaże Tesco przygotowały wraz ze swoim ambasadorem, uznanym szefem kuchni - Mateuszem Gesslerem.

