Na imprezie Look Of The Year Kamila Szczawińska pojawiła się w zwiewnej wzorzystej sukni z kolekcji marki Lookbook (zobaczcie: Look Of The Year: Marcelina Zawadzka, Joanna Horodyńska i Sarsa). To nowa polska marka, która śmiało wchodzi na nasz rynek.

Dwa miesiące temu w tej samej sukience do ziemi na zawodach jeździeckich w Gałkowie wystąpiła Dorota Williams. Naszym zdaniem obie stylizacje niewiele się różnią. Chociaż znana stylista gwiazd zdecydowała się na dużo więcej złotych dodatków: naszyjnik, bransolety i… stroik w formie korony.

Która z pań wam się bardziej podobała? Kamila Szczawińska czy Dorota Williams?

Kamila Szczawińska

Dorota Williams