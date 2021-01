Kamil Stoch nie otrzyma samochodu za wygraną w TCS. W swoim poście wspomniał o żonie, Ewie

Kamil Stoch w minioną środę zapisał kolejną fantastyczną kartę w historii polskich skoków narciarskich - po raz trzeci został zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni. Sportowiec postanowił podsumować swoją wygraną zabawnym wpisem, a do tego odniósł się do nagrody w konkursie. Wielu fanów było przekonanych, że skoczek otrzyma luksusowy samochód, którym przyjechał Thomas Morgenstern podczas ceremonii wręczenia medali. Jaka jest prawda? Zobaczcie, co napisał Kamil Stoch!

Zobacz także: Co robi Ewa Bilan-Stoch, żona Kamila Stocha? Jest świetnym fotografem, ale nie tylko... ZDJĘCIA

Kamil Stoch nie otrzyma samochodu za wygraną w TCS?!

Początek roku dla kadry polskich skoczków narciarskich jest naprawdę szczęśliwy! Nasi sportowcy spisali się rewelacyjnie w Turnieju Czterech Skoczni - Dawid Kubacki zajął 3 miejsce, a Kamil Stoch wygrał ten prestiżowy konkurs już po raz trzeci. Radości fanów nie ma końca! Wielbiciele sportowca zostawili Stochowi mnóstwo ciepłych słów i gratulacji. Teraz nasz skoczek postanowił zamieścić swój pierwszy dłuższy wpis po wygranej w TCS.

Emocje powoli opadają i pora zabrać głos 😉

Dziękuję Wam za wsparcie i dopingowanie nas wszystkich! Odczuwałem je każdego dnia❤ - zaczął swój post Kamil Stoch.

W dalszej części postu, który pojawił się w mediach społecznościowych Kamila Stocha, znalazła się odpowiedź dotycząca nagrody w konkursie. Wielu fanów myślało, że samochód, którym przyjechał Thomas Morgenstern podczas ceremonii wręczenia medali trafi w ręce Kamila Stocha. Jak się jednak okazało, nasz skoczek nigdy nie otrzymał auta za wygraną w TCS - ani w poprzednich latach, ani teraz.

Thomas przywiózł Orła, który jest trzecim w mojej kolekcji, ale auta nie oddał😁 Nie jest ono nagrodą w Turnieju. Ani nie było kiedy wygrywałem inne edycje TCS. Jeżdżę @renault_pl - napisał tryumfator TCS.

Oczywiście Kamil Stoch w swoim wpisie nie zapomniał wspomnieć o swojej pięknej żonie, która zaplanowała już dla męża piękną galerię trofeów.

Galeria trofeów jest niemal gotowa i zżera mnie ciekawość jak mądra głowa @ewabilanstoch wkomponuje orła w swój plan doskonały 🤣

My jeszcze raz gratulujemy tego ogromnego sukcesu! Zobaczcie cały wpis Kamila Stocha, w którym dziękuje fanom i odnosi się do nagrody w konkursie TCS, która wzbudziła tyle emocji.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy naszego wspaniałego skoczka!