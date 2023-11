1 z 5

Kamil Stoch to nie tylko świetny sportowiec, ale również biznesmen! Dwukrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni oraz zwycięzca plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2017 roku zarobione w sporcie pieniądze inwestuje w własny biznes. Kamil Stoch jest właścicielem rozwijającej się marki modowej, oferującej odzież i gadżety sportowe. Kamiland, bo tak nazywa się firma skoczka, debiutował na podhalańskich targów designu w grudniu 2015 roku. Choć do spektakularnego sukcesu firmy jeszcze daleko, to wiele wskazuje, że pomysł na markę odzieżową to strzał w dziesiątkę. Tym bardziej, że biznesu dogląda piękna i zdolna żona skoczka, Ewa Bilan-Stoch.

Co oferuje marka Kamila Stocha? Jakie ma ceny? I czy skoczek osobiście angażuje się w rozwój firmy? Odpowiedzi na te pytania na kolejnych stronach!

