Kamil Stoch zajął 4. miejsce w czasie sobotniego turnieju skoków narciarskich podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Polacy liczyli, że Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki i Stefan Hula sięgną po medale. Niestety nie udało się. Choć po pierwszej serii skoków Hula zajmował 1., a Stoch - 2. miejsce, to po drugiej serii znaleźli się odpowiednio na 5. i 4. pozycji. Sobotni konkurs odbywał się przy fatalnych warunkach pogodowych. Był wielokrotnie przerywany ze względu na silny wiatr.

Zobacz też: Skoki narciarskie Pjongczang 2018: Polacy o krok od medali! Które miejsca zajęli Stoch i Hula?

Kamilowi Stochowi zabrakło zaledwie 0,4 punktu do zdobycia olimpijskiego brązu. Polak nie krył żalu, że nie udało mu się obronić tytułu z Soczi.

- Pewnie, że jestem rozczarowany i mam żal, bo do medalu zabrakło odrobinkę. Świat się jednak nie kończy na tym konkursie. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. To, co się stało na normalnej skoczni, to już jest historia - powiedział w rozmowie z portalem przegladsportowy.pl.