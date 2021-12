Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch dawno tego nie pokazywali! "Dostałem najlepszy prezent"

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch już od ponad 10 lat są szczęśliwym małżeństwem. Obydwoje zawsze uśmiechnięci, pogodni i do szaleństwa w sobie zakochani - to widać gołym okiem, gdy tylko możemy zobaczyć tę dwójkę razem. Takie obrazki są jednak rzadkością, bo para raczej stroni od pokazywania swojego związku w mediach.

Teraz jednak Kamil Stoch postanowił podzielić się wyjątkowym zdjęciem z ukochaną, które opatrzył pięknym podpisem. Te święta z pewnością zapadną w pamięci polskiego skoczka na długo. Zobaczcie dlaczego!

Kamil Stoch pokazał wyjątkowe zdjęcie z żoną

Skoki narciarskie od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Zaczęło się od "Małyszomanii", kiedy to Adam Małysz dostarczał widzom niezapomnianych emocji. Szybko okazało się, że rośnie mu godny zastępca, czyli Kamil Stoch, któremu udało się zdobyć wiele prestiżowych nagród. Zainteresowanie jego osobą wciąż jest ogromne, jednak Kamil woli skupiać się na tym, co związane ze skokami narciarskimi. Choć bardzo kocha swoją żonę, Ewę, to jednak swoim fanom przekazuje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych głównie informacje związane z jego karierą zawodową. Teraz jednak w końcu możemy zobaczyć naszego wspaniałego skoczka na uroczym zdjęciu z ukochaną!

East News/ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Kamil Stoch na swoim Instagramie opublikował zdjęcie z Ewą Bilan-Stoch. Możemy na nim zobaczyć tę piękną parę podczas zimowych zabaw na śniegu. Przy okazji skoczek postanowił opisać fanom, co wydarzyło się u niego podczas świąt. Jak się okazało, dostał pewien "prezent", dzięki któremu mógł spędzić więcej czasu z żoną!

- Krótko o tym jak poczułem magię Świąt ⭐ Przez cały czas byłem przekonany, że do Oberstdorfu wyjeżdżamy w drugi dzień Świąt nad ranem, z powodu dodatkowych testów. Wieczorem, w Boże Narodzenie odśnieżyłem podjazd, żeby kadrowy bus przedarł się do mnie przez zaspy, spakowałem się i zapytałem o której rano panowie po mnie będą. I co? Dostałem najlepszy prezent i to od własnego rozumku. Okazało się że wyjeżdżamy dobę później 😃 Mogłem spędzić dodatkowy dzień w domu, świętować, powygłupiać się w śniegu, a nawet obejrzeć Kevina 🤪 Mam nadzieję że Wam też udało się odpocząć, bo wkrótce trzeba zacząć trzymać kciuki. Pozdrawiam już z Oberstdorfu 🖐🏻 - napisał Kamil Stoch.

Pod nowym postem skoczka pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów!

- Święta z rodziną - bezcenne. Prowadzenia na turnieju🙌 - Najpiękniejsza para 😍😍😍 - Ależ pięknie 😍❄️ uwielbiam Was ❤️ Kamil ja już trzymam kciuki 🙈✊💪🇵🇱❤️ - Święta z rodziną - największy skarb. Powodzenia na turnieju! - piszą fani.

Wy też tak bardzo lubicie tę parę? Bo my możemy patrzeć na ich miłość bez końca!